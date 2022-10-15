Yeni eğitim ve öğretim dönemi 12 Eylül Pazartesi günü başladı. Ekim ayının ikinci haftasına girilmesiyle Kasım ayındaki ilk ara tatil tarihi araştırması sıklaştı. Ülke genelinde milyonlarca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi bir haftalık ara tatile çıkacak. Peki, ara tatil ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak? İşte 2022-2023 MEB tatil takvimi ile Kasım ara tatil tarihi...