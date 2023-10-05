Ara Güler arşivinden "Renkli Anadolu" sergisi ziyarete açıldı

Sergi Ara Güler'in 1957-2003 arasında Anadolu'ya yaptığı gezilerde çektiği renkli fotoğraflardan oluşuyor.

RENKLİ FİLMLE ÇEKİLMİŞ KARELER

Güler'in siyah beyaz İstanbul fotoğraflarının herkesin çok iyi bildiği fotoğraflar olduğunu belirten Saraç, "Kendisi hem Türkiye'de hem uluslararası alanda bunlarla çok tanınıyor fakat arşivi bundan ibaret değil. Ara Güler'in çok geniş bir arşivi var. Yaklaşık 350 bin kareden bahsediyoruz. Bunların arasında tabii ki renkli filmle çekilmiş kareler de var." dedi.

REKLAM

Ara Güler'in yenilikleri takip eden bir fotoğrafçı olduğuna işaret eden Saraç, Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi'nin hazırladığı sergide sadece renkli fotoğrafların bulunduğunu söyledi.