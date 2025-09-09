Habertürk
        Apple lansmanı canlı izle: Apple Awe Dropping etkinliği nasıl, nereden izlenir?

        Apple lansmanı canlı izle: Apple Awe Dropping lansmanı nasıl izlenir?

        Apple 'Awe Dropping' etkinliği ile ailesinin yeni üyesi iPhone 17 serisini tanıtıyor. iPhone 17 yanı sıra Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3 ve Apple Watch SE 3 akıllı saatler, ios 19 ve diğer güncellemeler kullanıcıların beğenisine sunulacak. Etkinlik öncesinde, Apple lansmanının nasıl ve nereden canlı izleneceği teknoloji meraklıları tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Apple Awe Dropping lansmanı nasıl izlenir? İşte Apple lansmanı canlı izle ekranı...

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 09.09.2025 - 19:22 Güncelleme: 09.09.2025 - 19:22
        • 1

          Teknoloji devi Apple, piyasaya süreceği yeni ürünlerini Awe Dropping lansmanı ile 9 Eylül Türkiye saati ile 20.00'de duyuruyor. iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max modellerinin de tanıtılacağı etkinlik milyonlarca kişi tarafından yakından takip edilecek. Peki, Apple Awe Dropping etkinliği nasıl, nereden izlenir? İşte Apple etkinliğinin canlı izle sayfası...

        • 2

          APPLE LANSMAN NE ZAMAN?

          Apple’ın “Awe Dropping” etkinliği, 9 Eylül Salı günü ABD saatiyle 13:00’te TSİ ile 20.00’de başlayacak.

          Etkinlik, Cupertino’daki Apple Park’ın Steve Jobs Theater salonunda yapılacak.

        • 3

          APPLE LANSMANI NASIL NEREDEN İZLENİR?

          Açılış konuşması Apple’ın web sitesi, YouTube kanalı ve Apple TV uygulaması üzerinden canlı yayınlanacak.

          APPLE LANSMANI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          iPHONE 17 SERİSİ MODELLERİ NEDİR?

          Etkinlikte dört yeni modelin tanıtılması bekleniyor:

          iPhone 17 (temel model)

          iPhone 17 Air (Apple'ın şimdiye kadar ürettiği en ince iPhone modeli, yaklaşık 5,5 mm)

          iPhone 17 Pro

          iPhone 17 Pro Max

        • 5

          İPHONE 17 NE ZAMAN ÇIKACAK?

          iPhone serileri lansmanın ardından genellikle bir hafta sonra satışa sunuluyor. iPhone 17 serisinin de Eylül ayı içerisinde satışa sunulması bekleniyor.

