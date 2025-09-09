Teknoloji devi Apple, piyasaya süreceği yeni ürünlerini Awe Dropping lansmanı ile 9 Eylül Türkiye saati ile 20.00'de duyuruyor. iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max modellerinin de tanıtılacağı etkinlik milyonlarca kişi tarafından yakından takip edilecek. Peki, Apple Awe Dropping etkinliği nasıl, nereden izlenir? İşte Apple etkinliğinin canlı izle sayfası...