Apple iOS 14 özellikleri nelerdir? Apple iOS 14 yeniliklerini online tanıtım ile kullanıcılarına duyurdu. İşte iOS 14 sürümü ile ilgili detaylar...
APPLE İOS 14 YENİLİKLERİ (ÖZELLİKLERİ) NELERDİR?
App Library: Uygulamalarınız otomatik olarak düzenlenecek.
Widget: Kullanıcılar farklı boyutlara karar verebilecek
Picture in Picture: Bu özellik sayesinde ana ekrana dönseniz bile oynattığınız video oynamaya devam edecek
Siri: Uygulamaların üstünde çıkaracağı kartlar ile artık bilgi verebilecek. Sesli mesajlar gönderilebilecek ve dil için gelişmiş bir çeviri hizmeti sunacak.
Messages: Pinleme, grup konuşmalarında belli bir mesajı yanıtlama ve mention özellikleri geldi.
Memojiler: Yeni tasarım çeşitleri ve maske özelliği geldi.
Apple Haritalar ve CarPlay uygulamalarına yeni özellikler kazandırıldı.
iOS 14 GÜNCELLEMESİ ALACAK iPHONE MODELLERİ
iPhone 11 Pro
iPhone 11 Pro Max
iPhone 11
iPhone XS
iPhone XS Max
iPhone XR
iPhone X
iPhone 8
iPhone 8 Plus
iPhone 7
iPhone 7 Plus
iPhone 6s
iPhone 6s Plus
iPhone SE (2. nesil)
iPhone SE
iPod touch (7. nesil)
iOS 14 GÜNCELLEMESİ NASIL YAPILIR?
Telefonunuzdan ya da tabletinizden ayarlar bölümüne girip yazılım seçeneğine tıkladığınızda güncellemeyi gerçekleştirebilirsiniz.
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