Apple Intelligence kullanıma sunuldu! Apple Intelligence nasıl kullanılır, özellikleri nelerdir?
Apple Intelligence iOS 18.1 güncellemesi iPhone 15 Pro ve üstü modellere sunuldu. Yapay zeka araçlarının daha fazla kullanılmaya başlandığı yeni güncellemede ayrıca fotoğraflar uygulamasında temizleme, yazma araçları ve telefon konuşmasını ses kaydına alma gibi farklı özellikler de bulunuyor. İşte Apple Intelligence kullanımı ve özelliklerine dair bilgiler…
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Apple Intelligence iOS 18.1 kullanıma sunuldu. Yığın halindeki bildirimlerin taranıp kullanıcıların Kilit Ekran’ında özellikle aktif olan bir grup sohbetinin özeti gibi önemli detayları görmelerini ve önceliklendirme yapmalarına yardımcı olan Apple Intelligence, kullanıcılara yapay zeka araçlarından çok daha fazla yararlanma imkanı sunuyor.
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APPLE, iPHONE İÇİN YAPAY ZEKA ÖZELLİKLERİNİ DEVREYE SOKTU
Apple uzun bir bekleyişten sonra yapay zeka araçlarını, Pazartesi günü yayımlanan iOS 18.1 güncellemesiyle devreye aldı. Apple Intelligence ismi verilen yeni güncelleme şu an için Türkçe olarak kullanılamıyor.
Apple, iOS 18 ile yapay zekâ desteği ilk aşamada sadece İngilizce destek verecek. Apple Intelligence’ı Türkiye’de kullanmak için iPhone ve Siri dilini İngilizce yapılması gerekiyor. Telefondan Siri veya iPhone dilinin ABD İngilizcesi olarak seçtikten sonra iOS 18.1'in beta sürümü yüklenebiliyor.
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İOS 18 UYUMLU İPHONE'LARA YÜKLENEBİLECEK
iOS 18.1 sürümü, iOS 18'i destekleyen iPhone modellerinde çalışacak. Bu, iPhone XS ve iPhone XR'den mevcut iPhone 16 sürümlerine kadar olan iPhone'ların yanı sıra ikinci nesil iPhone SE veya sonraki modelleri de içeriyor.
Apple Intelligence'ın çalışması için iPhone 16 veya iPhone 16 Pro ya da iPhone 15 Pro serileri gerekiyor. Diğer modeller Apple Intelligence dışındaki tüm diğer özelliklerden yararlanacak.
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iOS 18.1 ile iPhone’lara gelen yapay zeka özellikleri şunlar:
Ses Kaydı:
Notlar ve telefon uyulamalarında kullanıcılar sesleri kaydedebiliyor. Ayrıca bu sesleri metne dökebiliyor ve özetleyebiliyor. Bir arama sırasında kayıt başlatıldığında katılımcılara otomatik olarak bildiriliyor, arama bittiğinde ise Apple Intelligence önemli noktaların özetini çıkarıyor.
Yazma Araçları
Mail, Notlar, Pages ve üçüncü taraf uygulamalar da dahil olmak üzere hemen her yerde metni yeniden yazabilir, düzeltebilir ve özetleyebilirsiniz.
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Öncelikli bildirimler:
Kilit Ekranı'nda yığının en üstünde görünürler ve bir bakışta neye dikkat etmeniz gerektiğini bilmenizi sağlarlar. Bildirimler özetlenir, böylece daha hızlı tarama imkanı sağlar.
Mail'de öncelikli mesajlar:
Uçuşunuz için check-in hatırlatıcısı gibi zamana duyarlı mesajları gelen kutunuzun en üstüne sabitleyebilirsiniz.
Fotoğraflardaki Anılar:
Kullanıcılar sadece bir açıklama yazarak görmek istedikleri hikayeleri oluşturabiliyor. Apple Intelligence, açıklamaya göre en iyi fotoğrafları ve videoları seçecek, fotoğraflardan belirlenen temalara göre bölümlerden oluşan bir hikaye oluşturabilir ve bunları kendi anlatım akışına sahip bir film halinde düzenleyebilir.
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Mail'de Akıllı Yanıt:
Apple Intelligence, bir e-postada size sorulan soruyu belirleyebiliyor ve yanıtınıza eklemeniz için ilgili seçimleri sunabiliyor.
Özetleme:
Intelligence, özetleme özelliği ile üçüncü taraf uygulamalar da dahil bildirimler, mailler ve mesajları özetleyebiliyor.
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Temizleme aracı:
Fotoğraflar uygulamasının bu özelliği, bir fotoğrafın arka planındaki dikkat dağıtan nesneleri tespit edip, arka planı değiştirmeden temizleyebiliyor.