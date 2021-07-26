Apayrı mı, Ap ayrı mı yazılır? Vatandaşların aklına bu soru takıldı. Türk Dil Kurumu'na göre bu kelime sıfat olarak kullanılmaktadır. İşte TDK Apayrı kelimesinin doğru yazım şekli...

APAYRI MI, AP AYRI MI?

TDK sitesinde sözlükten arama yaptığımızda "Ap ayrı" kelimesi sözlükte bulunmamaktadır. Apayrı kelimesi sıfattır.

TDK'da kelimenin doğru yazımı "Apayrı" şeklinde yazılır.