Apartman boşluğunda şüpheli ölüm
Erzincan'da bir kişi apartman dışında bulunan boşlukta ölü bulundu. Ölen kişinin 25 yaşındaki Yılmaz Gündeğdir olduğunu öğrenildi. Gündeğdir'in kesin ölüm nedeni otopsi ile belirlenecek.
- 1
Yunusemre Mahallesi TOKİ konutlarında vatandaşlar, apartman dışında bulunan boşlukta yerde hareketsiz yatan bir kişiyi görmeleri üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak durumu bildirdi.
- 2
Bölgeye gelen sağlık ekipleri yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
- 3
Olay yerini güvenlik kordonu altına alan polis ekipleri, yaptıkları araştırmada ölen kişinin Yılmaz Gündeğdir (25) olduğunu öğrendi.
-
- 4
Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Gündeğdir’in cesedi, otopsi yapılması için Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.