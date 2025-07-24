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        Haberler Dünya AP'deki 60'dan fazla milletvekilinden, İsrail'e karşı önlem alınması için acil toplantı talebi | Dış Haberler

        AP'deki 60'dan fazla milletvekilinden, İsrail'e karşı önlem alınması için acil toplantı talebi

        Avrupa Parlamentosu'ndan (AP) 60'tan fazla milletvekili, İsrail'e karşı önlem alınması için Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanlarının acil toplanması talebinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 14:05 Güncelleme: 24.07.2025 - 14:05
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        AP'den İsrail'e karşı acil toplantı talebi
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        AP'nin Belçikalı Milletvekili Marc Botenga, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada, 60'dan fazla milletvekilinin, konu hakkında AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'a mektup gönderdiğini bildirdi.

        Buna göre, milletvekilleri mektupta, Gazze'deki "korkunç" insani durum, İsrail'in yardım dağıtım noktalarında Filistinlilere yönelik saldırılarını sürdürmesi ve bu saldırılar sonucu 1000'den fazla kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle Tel Aviv'e karşı "acil önlem" alınmasını talep etti.

        Gazze'deki insani durumun iyileştirilmesi amacıyla AB ile İsrail arasında 10 Temmuz'da varılan anlaşmadan sonra bölgede "somut değişiklik" görülmediğini belirten milletvekilleri, Gazze'deki çocuklar açlıktan ölürken AB'nin buna "zayıf sözler ve eylemsizlikle" yanıt verdiğini vurguladı.

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        Milletvekilleri, tarihin AB'nin Gazze'deki açlık ve soykırım karşısında sergilediği "sessizlik ve suç ortaklığını" hoş görmeyeceğini kaydederek, "Avrupa vatandaşları gerçek eylem talep etmek için seslerini yükseltiyor. Seçilmiş temsilcileri olarak, artık çifte standartların, sessizliğin ve suç ortaklığının sona ermesi gerektiğini sizlere bildiriyoruz." ifadelerini kullandı.

        Kallas'a Tel Aviv'e karşı önlem alınması için AB dışişleri bakanlarını acil toplaması, bu ülkeye ve İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı"na karşı yaptırım tekliflerinde bulunması ve İsrail'den silah ihracatı veya ithalatına ambargo uygulamaları talebiyle üye ülkelere baskı yapmasını talep eden milletvekilleri, "Harekete geçmediğimiz her gün, Gazze'deki Filistinlilerin açlıktan ölmeye veya öldürülmeye terk edildiği bir gün daha demektir. Şimdi harekete geçmek gerekiyor." çağrısı yaptı.

        AB dışişleri bakanları, İsrail'e yaptırım ve Ortaklık Anlaşması'nın tamamen ya da kısmen askıya alınması gündemiyle 15 Temmuz'da toplanmış ancak bakanlar, İspanya, İrlanda ve Slovenya gibi ülkelerin bu yöndeki çağrısına rağmen anlaşmanın askıya alınması konusunda uzlaşamazken, özellikle Almanya ve Avusturya gibi ülkelerin itirazı nedeniyle Tel Aviv'e yönelik herhangi bir yaptırım kararı da almamıştı.

        Bu hamle birçok uzman ve sivil toplum kuruluşu tarafından eleştirilirken İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, AB'nin yaptırım kararı almamasını Tel Aviv için "diplomatik zafer" olarak nitelemişti.

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