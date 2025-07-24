Gözler TCMB'nin faiz kararında
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun faiz kararı bugün 14:00'te açıklanacak
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun faiz kararı bugün 14:00'te açıklanacak. Yılın 5. PPK toplantısından çıkacak karar bekleniyor. Bir sonraki toplantı 11 Eylül'de gerçekleşecek.
AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler temmuz ayında TCMB'nin politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 43,50'ye çekmesini bekliyor.
Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 35 oldu. Haziran ayında gerçekleştirilen toplantıda, politika faizi yüzde 46'da sabit tutulmuştu.