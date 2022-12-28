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AÖL SONUÇLARI için gözler MEB'de! 2022 1.Dönem Açık Lise AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, tarihi belli oldu mu?

AÖL sonuçları için gözler MEB'de! Açık Lise 1.Dönem sonuçları bekleniyor!

AÖL sınav sonuçları, Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin gündeminde yer alıyor. 9 Aralık Cuma günü itibarıyla başlayan AÖL sınavları, 20 Aralık 2022 tarihinde sona erdi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanacak AÖL sonuçları sorgulaması AÖK sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. İşte, 2022 Açık Lise MEB AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı ve sonuç tarihine ilişkin merak edilen detaylar...

Giriş: 28.12.2022 - 11:48 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı, 9-20 Aralık tarihleri arasında yapılan sınava katılım sağlayan binlerce Açık Öğretim Lisesi öğrencisi tarafından takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek son dakika açıklaması ile "2022 Açık Lise AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak," sorusu yanıt bulacak. Lise eğitimini açıktan tamamlayan öğrenciler 1.Dönem AÖL sonuçlarını AÖK Bilgi Sistemi üzerinden öğrenci T.C kimlik numarası ve şifreleri ile öğrenebilecek. İşte, 2022 AÖL sınav sonuç tarihi ve sorgulama ekranı hakkında bilgiler...

  • AÖL 1.DÖNEM SINAVLARI UYGULANDI!

    Açık Öğretim Lisesi AÖL sınavları 9 Aralık Cuma günü başladı ve 20 Aralık Salı gününe kadar devam etti.

  • AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin bir zaman paylaşımı gelmedi ancak önceki dönem sınav sonuçları 10 gün içerisinde paylaşılmıştı. AÖL sonuçlarının Aralık ayı içerisinde açıklanması bekleniyor.

  • 1. DÖNEM AÖL SINAVLARI İPTAL Mİ?

    Çevrim içi olarak gerçekleştirilen sınavlarda kopya girişimi direkt olarak tespit ediliyor. Bu durumda adayın sınavı da geçersiz sayılıyor.

  • Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kopya çekenler tespit edildi. Bunun üzerine kopya çektiği belirlenen öğrencilerin sınavı iptal edildi. Bakanlık, sınavın uygulandığı sistem üzerinden her öğrencinin hareketini görüntülüyor. 

  • Bunun yanı sıra öğrencinin sınav esnasında, bilgisayar ekranında yaptığı tüm işlemler yine sınav sistemi üzerinden kayıt altına alınıyor.

  • Öğrenci, sınav ekranı dışında başka bir uygulama ya da ekrana geçiş yaptığındaysa bu belirleniyor ve öğrencinin sınavı sistem tarafından anında iptal ediliyor.

  • AÖL SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

    Milli Eğitim Bakanlığı tarafından çevrim içi sınavlar AÖK Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden yapılan AÖL sınav sonuçları da Açık Öğretim Kurumları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden açıklanacak.

     

    AÖL sınav sonuçları adaylara basılı olarak bildirilmeyecek. AÖK Bilgi Sistemine giriş yapan öğrenciler sonuçları T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sınav sonuçlarını sorgulayabilecek.

    AÖL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

  • AÖL 2.DÖNEM SINAV TAKVİMİ YAYINLANDI MI?

    Açık Öğretim Kurumları sınavları, toplam yılda 3 kez Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenliyor. Henüz Açık Öğretim Ortaokulu ve Açık Lise sınav tarihleri açıklanmadı.

    2022-2023 MEB çalışma takviminin açıklanmasının ardından sınav tarihleri ilan edilecek. 1. dönem sınavlarında olduğu gibi ikinci dönem sınavlarının da çevrim içi olarak internet üzerinden uygulanması bekleniyor.

  • AÖL SINAV İTİRAZI NASIL YAPILIR?

    AÖL sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını sonuçların AÖK Bilgi Yönetim Sisteminden ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) takvim günü içinde; T.C. Ziraat Bankası A.Ş., Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ve Halk Bankası A.Ş. şubelerinden herhangi birine kendisine ait T.C. kimlik numarası ile KDV dâhil 30 (otuz) TL itiraz ücreti yatırarak e-İtiraz Modülü (https://eitiraz.meb.gov.tr) üzerinden yapacaklardır. Öğrenciler belirlenen itiraz süresi dışında itiraz başvurusu yapamayacaklardır. Dilekçe ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

    2. İtirazların değerlendirilmesinde e-İtiraz Modülüne (https://eitiraz.meb.gov.tr) giriş tarihi dikkate alınacaktır.

    3. Sınav sorularına/cevap anahtarlarına ve sınav sonuçlarına ilişkin yapılan itirazlar Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından adaylara bildirilecektir. Ayrıca sınavın işleyişi ile ilgili Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından çözüme ulaştırılamayan itirazlar ise Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü tarafından sonuçlandırılarak Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne bildirilecektir.

    4. Başvurusu geçersiz sayılan ya da sınava girmeyen öğrencilerin itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır.

     

    5. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 20/B maddesi uyarınca sınav uygulamasına, sorulara/cevap anahtarına ve sınav sonucuna yapılacak itirazlar, 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmayacaktır.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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