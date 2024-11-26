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        Haberler Bilgi Yaşam AÖL sınavları ne zaman? MEB 2024 2025 Açık Lise AÖL 1.dönem sınav tarihleri

        AÖL sınavları ne zaman? MEB 2024 2025 Açık Lise AÖL 1.dönem sınav tarihleri

        Açık Öğretim Lisesi öğrencileri yakın zamanda 1.dönem AÖL sınavlarına katılım gösterecek. Açık lise sınavlarına girmeden önce öğrencilerin sınav giriş belgelerini temin etmesi gerekiyor. Peki AÖL sınavları ne zaman? İşte, MEB 2024 2025 Açık Lise AÖL 1.dönem sınav tarihleri

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.11.2024 - 10:28 Güncelleme: 26.11.2024 - 10:28
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        • 1

          Açık Lise sınavları ne zaman, sorusu Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı duyuru ile yanıt buldu. 1. Dönem AÖL sınavları Aralık ayında yapılacak. Peki, Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavları hangi tarihte yapılacak? İşte, ayrıntılar.

        • 2

          AÖL 1. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

          Sınavlar üç oturum halinde 81 ilde uygulanacak. İşte, sınav tarihleri ve saatleri:

          Oturum: 21 Aralık 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da

          Oturum: 21 Aralık 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,

          Oturum: 22 Aralık2024 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da uygulanacak.

        • 3

          AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

          MEB takvimine göre, AÖL sınav giriş belgesi 16 Aralık 2024 tarihinde https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden yayımlanacak. Sonuçlar da aynı adresten 22 Ocak 2025 tarihinden itibaren görüntülenebilecek.

          Adaylar, T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle beraber AÖL sınav yerlerini sorgulayabilecek.

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