AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihte ve saat kaçta? 2024 MEB AÖL sınav tarihleri

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. Dönem sınav tarihleri belli oldu. Açıktan lise diplomasına sahip olmak için üç oturumlu sınava katılım sağlayacak binlerce aday "AÖL sınavları ne zaman, saat kaçta başlıyor, bitiyor, kaç dakika sürecek?" sorularına yanıt aramaya başladı. MEB tarafından yayımlanan duyuru ile saat ve süre bilgilerine yer verildi.