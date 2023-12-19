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        Haberler Gündem Eğitim AÖL sınavları başlıyor! 2023 - 2023 Açık Lise Sınavları ne zaman başlayacak? MEB Takvimi: 2023 - 2024 AÖL sınav tarihi

        Açık lise sınav yerleri açıklandı! 2023 - 2024 AÖL 1. dönem sınav yeri sorgulama ekranı

        Açık Öğretim Lisesi AÖL sınav yerleri sınav giriş belgelerinin açıklanmasının ardından belli oldu. Sınava girecek öğrenciler merak içerisinde AÖL sınav yerlerini araştırıyor. İşte AÖL sınav yeri sorgulama ekranı ile ilgili detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.12.2023 - 12:22 Güncelleme: 19.12.2023 - 12:22
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        • 1

          Açık lise sınav yerleri Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi AÖL öğrencileri tarafından merak edilip araştırılıyor. Sınavlar yüz yüze yapılacağı için sınav yerleri büyük önem arz ediyor. Sınav yerleri, sınav giriş belgesinin açıklanmasının ardından belli oldu. İşte AÖL sınav yeri sorgulama ekranı...

        • 2

          MEB TAKVİMİ İLE AÖL 1. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

          Açık Lise 1. dönem sınav tarihleri MEB tarafından paylaşıldı. Buna göre Açık öğretim lisesi sınavları 23-24 Aralık tarihlerinde düzenlenecek.

          1. Oturum: 23 Aralık 2023 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da,

          2. Oturum: 23 Aralık 2023 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,

          3. Oturum: 24 Aralık 2023 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da.

        • 3

          AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ AÇIKLANDI!

          Açık Lise sınav giriş belgesi resmi internet sitesi üzerinden erişime açıldı. MEB'den yapılan açıklamada "23-24 Aralık 2023 tarihlerinde yapılacak olan Açık Öğretim Okulları 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı 1.Dönem Sınavlarının sınav giriş belgeleri 18.12.2023 tarihinden itibaren Açık Öğretim Liseleri Bilgi Yönetim sisteminde yayımlanmaya başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

        • 4

          AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

          Öğrenciler fotoğraflı sınav giriş belgelerini T.C. kimlik veya Öğrenci numarası ile https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden giriş yaparak alabilecekler.

          Fotoğraflı sınav giriş belgeleri olmayan öğrenciler sınava alınmayacak. Bu durumda olan öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için sınav tarihinden önce Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne müracaat ederek fotoğrafını bilgi yönetim sistemine yükletmesi gerekmektedir.

          AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

        • 5

          AÇIK LİSE SINAVLARI ONLINE MI, YÜZ YÜZE Mİ YAPILACAK?

          Bakan Tekin, açık liselerdeki yeni düzenleme sonrasında gelinen son durumu paylaştı. Sınavların online değil yüz yüze yapılacağını belirten Tekin; "Açık lise ile ilgili uygulamaya baktık. An itibariyle bizim tanımladığımız meşru gerekçeler, sebeplerle açık liseye kayıt yaptıran öğrenci sayısı çok azalmış durumda. Yaklaşık 10 bin kayıt yaptıran öğrenci var. Aldığımız tedbirin kamuoyunda pozitif karşılık bulduğunu ve doğru bir iş yaptığımızı gösteriyor. Bu yıl açık lise sınavları da yüz yüze olacak." ifadelerini kullandı.

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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