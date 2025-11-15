Habertürk
        Türkiye - Bulgaristan maçı CANLI YAYIN! Türkiye - Bulgaristan maçı saat kaçta hangi kanalda? Milli maç CANLI!

        Türkiye - Bulgaristan maçı CANLI YAYIN

        A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu beşinci maçında Bursa'da Bulgaristan ile karşı karşıya geliyor. Milliler, E Grubu'ndaki beşinci maçlar öncesinde 9 puanla ikinci, Gürcistan ise 3 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Ay-yıldızlı ekibin bu karşılaşmadan alacağı puan ya da puanlar grubu ilk iki sırada bitirmesini ve play-off hakkı elde etmesini sağlayacak

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 15.11.2025 - 18:33 Güncelleme: 15.11.2025 - 18:37
        Milli Takım'ın 11'i belli oldu!
        STAT: Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı

        HAKEM: Nicholas Walsh

        SAAT: 20.00

        YAYIN: TV8

        Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, İsmail, Hakan, Oğuz, Arda, Kenan, Kerem

        Bulgaristan: Mitov, Georgiev, Dimitrov, Chernev, Petrov, Krastev, Gruev, Kraev, Dimitrov, Rusev, Despodov

        A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki 5'inci maçında Bursa'da Bulgaristan ile karşı karşıya geliyor.

        Grupta 9 puanla ikinci sırada bulunan Ay-Yıldızlı ekip, son sıradaki rakibinden 1 puan dahi alsa ikinciliği garantileyerek play-off'a katılma hakkı elde edecek. Son iki karşılaşmasında Bulgaristan'a 6 gol, Gürcistan'a ise 4 gol atarak gösterişli zaferlere imzasını koyan Bizim Çocuklar'ın hedefi, aynı coşkuyla devam etmek.

        İki takım arasında Sofya'da oynanan maçı milli takımımız 6-1 kazandı.

        Grupta 4'te 4 yapan İspanya 12 puanla ilk sıranın sahibi olurken, puan alamayan Bulgaristan ise son sırada bulunuyor. Grubun diğer maçında Gürcistan, İspanya'yı konuk ediyor...

        NASIL LİDER OLURUZ?

        Grubu lider bitirecek takımın Dünya Kupası'na direkt gideceği senaryoda A Milli Takımımız, son Avrupa Şampiyonu İspanya ile yarışıyor. Bunun için Türkiye, kalan iki maçında Bulgaristan ve İspanya'yı devirmeli.

        Matador'un ise bugün saat 20.00'deki mücadelede Gürcistan'a puan verip Ay-Yıldızlı ekibe yenilmesi gerekiyor.

        ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenecek ve 48 takımın mücadele edeceği 2026 Dünya Kupası'na, eleme maçları sonucunda Avrupa'dan 16 takım katılım hakkı kazanacak.

        Kasım ayında sona erecek Avrupa elemelerinde, gruplarını lider tamamlayan 12 takım doğrudan Dünya Kupası'na katılım hakkı elde edecek.

        Son 4 bilet için ise 12 grup ikincisi ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek 4 takımın katılımıyla toplam 16 takım mücadele edecek. Play-off maçları 2026'nın mart ayında oynanacak.

