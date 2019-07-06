AÖL sınavı 2. oturumu saat kaçta başlayacak? Kaç dakika sürecek? soruları AÖL sınavına girecekler ve yakınları tarafından araştırılıyor. Örgün lise eğitimine devam edemeyenler için çok önemli bir fırsat sunan açık öğretim lisesine ilgi oldukça yüksek. İşte AÖL 3. dönem sınavına dair detaylar...

AÖL SINAVI NE ZAMAN SAT KAÇTA?

Toplam 4 oturumdan oluşacak AÖL 3. dönem sınavının ilk oturumu bu sabah saat 9.30'da başladı. İkinci oturum ise öğleden sonra saat 14.00'da başlayacak. AÖL oturumlarının toplam süresi 2 buçuk saat. Yarın da sabah saat 9.30'da üçüncü öğleden sonra saat 14.00'de dördüncü oturum yapılacak.

AÖL SINAVI SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

AÖL sınavının tüm oturumları yarın sona erecek. Oturumlar sona erdikten sonra da birkaç gün içerisinde AÖL 3. dönem sınavı soru ve cevaplarının erişime açılması bekleniyor.

AÖL SINAV GİRİŞ YERLERİ 2019

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayınladığı takvime göre, AÖL 3. dönem sınav giriş yerleri 3 Temmuz 2019 tarihinde yayınlandı. Sınav giriş belgesi, MEB’in AÖL internet adresi üzerinden erişime açıldı Bu adresten alınacak Sınav Giriş Belgesine ait bilgisayar çıktısı ile sınava girilmelidir.

AÖL SINAV GİRİŞ BELGELERİ İÇİN TIKLAYIN

AÖL 3. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB'in yayınladığı takvime göre, AÖL 3. dönem sınav sonuçları 1 Ağustos 2019'da açıklanacak. Sonuçlar, AÖL'ün internet sitesinde erişime açılacak.