AÖL 3. dönem sınavları için geri sayım başladı. AÖL sınavlarına kısa bir süre kala, sınav giriş belgesi yayımlandı. Üç oturumdan oluşacak AÖL 3. dönem sınavlarında öğrencilere her bir dersten 11 soru sorulacak. Peki, "2024 AÖL 3. dönem sınavları ne zaman, açık lise sınavları online mı olacak?" İşte AÖL 3. dönem sınav tarihleri...