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AÖL sınav tarihleri belli oldu! Milli Eğitim Bakanlığı MEB 2022 - 2023 ilk dönem AÖL sınav tarihleri

AÖL sınav tarihleri belli oldu! 2022 - 2023 ilk dönem AÖL sınav tarihleri

AÖL sınav tarihleri belli oldu. 2022 - 2023 ilk dönem Açık Öğretim Lisesi AÖL'ÜN ilk dönemi sona ererken sınav tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı MEB tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. İşte AÖL ilk sınav tarihleri...

Giriş: 28.11.2022 - 08:51 | Güncelleme: ABONE OL

  • Açık Öğretim Lisesi AÖL 2022 - 2023 sınav tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı MEB tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. Peki, AÖL sınavları ne zaman? Merak edenler için sınav tarihlerini habermizde derledik. İşte merak edilen güncel liste...

  • AÖL 1. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN? 

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2022-2023 takvimi sonrasında AÖL sınavlarının yapılacağı tarih belli oldu

    Buna göre, 22 Ağustos-14 Ekim 2022 tarihleri arasında ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini yaptıran öğrencilerin 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı birinci dönem sınavları;9 Aralık 2022 tarihi saat 09.30 ile 20 Aralık 2022 tarihi saat 23:59 arasında çevrim içi (online) olarak gerçekleşecek.

  • AÖL SINAVLARI NASIL YAPILACAK?

    Açık Öğretim Lise sınavları, online olarak gerçekleştirilecek. 

    Sınav sırasında öğrenciler,  çoktan seçmeli 25 soruya tabi tutulurken, 20 dakikalık bir sınav zamanına sahip olacak.

  • AÖL MEZUNİYET ŞARTLARI 

    MEB, AÖL öğrencilerinin mezun olması için bazı şartlar sunuyor;

    -18 yaşını doldurmayan adaylar en az 8, 18 yaşını dolduran kişiler için ise en az 5 dönem ders almak zorunda,

    -Kazanılan toplam kredinin 170 olması,

    -Müfredat tarafından belirlenen ortak derslerin başarıyla tamamlanması,

    -Dil ve Anlatım dersinden başarılı olunması,

    -En az 1 dönem açık öğretim sınavına girilmesi.

  • AÇIK LİSE EK SINAV DUYURUSU 

    2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS) sonucunda bir yükseköğretim programına yerleşmeye hak kazanmış ancak Açık Öğretim Lisesinden mezun olamamış öğrencilerin mağduriyet yaşamamaları için 2021-4 DÖNEMİ EK SINAVI yapılacaktır.

     

    2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Yükseköğretim Programları Ve Kontenjanları Kılavuzunun 4.Maddesinde; "Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır.

    Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 30 Aralık 2022 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecektir " denmektedir.

    Ek sınav, 21 Kasım 2022 tarihi saat 09.30 ile 23 Kasım 2022 tarihi saat 23:59 arasında çevrim içi (online) olarak yapılacaktır. 2021-4 ek sınavının başlangıç ve bitiş saatlerinde Türkiye saati dikkate alınacaktır.

     

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