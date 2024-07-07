AÖL sınav tarihleri 2024: MEB Açık Lise AÖL sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AÇIK LİSE SINAVLARI NE ZAMAN?

Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınavları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2024 AÖL sınav takvimine göre; Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi 3. Dönem Sınavlarının 1. ve 2. oturumu 20 Temmuz, 3. oturumu ise 21 Temmuz 2024 tarihinde yapılacak

Adaylar, 15 Temmuz 2024 tarihinden itibaren AÖL (Açık Öğretim Lisesi) 3. dönem sınavlarının giriş belgelerini edinebilecek. Açık Lise sınavları 100 puan üzerinden değerlendirilecek.