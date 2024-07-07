AÖL sınav tarihleri 2024: MEB Açık Lise AÖL sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Açık Lise AÖL sınav tarihleri ve sınav yerleri eğitim gören öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2024 AÖL sınav takvimine göre; 3. dönem Açık Lise sınavları Temmuz ayında gerçekleştirilecek. Peki AÖL sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte AÖL sınav tarihleri 2024
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Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınavları 2 oturum halinde gerçekleştirilecek. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen AÖL sınavları öncesi giriş belgesi olması gerekiyor. Peki AÖL sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
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AÇIK LİSE SINAVLARI NE ZAMAN?
Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınavları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2024 AÖL sınav takvimine göre; Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi 3. Dönem Sınavlarının 1. ve 2. oturumu 20 Temmuz, 3. oturumu ise 21 Temmuz 2024 tarihinde yapılacak
Adaylar, 15 Temmuz 2024 tarihinden itibaren AÖL (Açık Öğretim Lisesi) 3. dönem sınavlarının giriş belgelerini edinebilecek. Açık Lise sınavları 100 puan üzerinden değerlendirilecek.
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Adaylar, öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile; aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspxinternet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabilecek.
AÖL 3. DÖNEM SINAV TARİHİ 2024