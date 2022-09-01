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AÖL sınav tarihleri 2022: AÖL kayıt yenileme ne zaman bitiyor, hangi gün sona erecek 2022? Açık Lise sınavları ne zaman, takvim açıklandı mı?

AÖL sınav tarihleri 2022: AÖL kayıt yenileme ne zaman bitiyor 2022?

Açık Lise sınav ve kayıt yenileme tarihleri ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Konuyla ilgili olarak en çok AÖL sınavları ne zaman yapılacak ve kayıt yenileme tarihleri açıklandı mı sorularının cevapları merak ediliyor. İşte, konuyla ilgili tüm detaylar...

01.09.2022 - 14:21 | Güncelleme: ABONE OL

  • Açıköğretim Lisesi kayıt yenileme ve sınav tarihlerine ilişkin aramalar devam ediyor. Yurt genelindeki binlerce öğrenciyi yakından ilgilendiren konuya ilişkin son durumu bir araya getirdik. Peki, Açık Lise AÖL kayıt yenileme ne zaman bitiyor ve sınav takvimi açıklandı mı?

    AÖL YENİ KAYIT - KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

    Açık Öğretim Lisesi 2022-1 Dönemi ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 22 AĞUSTOS 2022 - 7 EKİM 2022 günü mesai bitiminde sona erecektir.

  • AÖL KAYIT YENİLEME - YENİ KAYIT NASIL YAPILIR? 

    18 yaşından gün almamış olan Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin yılda 2 dönem, 3. Dönem sınavının ilk günü itibariyle 18 yaşından gün almış olanların ise yılda 3 dönem kayıt yenilemeleri zorunludur.

    Öğrenciler, sınavlara girebilmek için Kayıt Yenileyerek ders seçimi yapmak zorundadırlar. Kayıt Yenileme tarihleri, Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü tarafından belirlenen iş takviminde yayınlanır.

  • AÇIK LİSE KAYIT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Açık Öğretim Lisesi'ne ilk defa kayıt yaptırma işlemine İLK KAYIT ya da YENİ KAYIT denir. Kayıt işlemleri tüm Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerince yapılmaktadır.

    Açık Öğretim Lisesi'ne kayıt yaptırmak isteyen öğrenci;

    Halk Bankası, Ziraat Bankası, Vakıf Bankası'na ilk kayıt kılavuzda belirtildiği gibi ilk kayıt ücretlerini yatırdıktan veya ödeme.meb.gov.tr internet adresinden T.C kimlik numaralarını girerek kayıt ücretini ödedikten sonra kayıt için gerekli evrakları tamamlayarak, Halk Eğitimi Müdürlüklerinde kayıt işlemlerini yaptırabilirler.

  • KAYIT YENİLEME İŞLEMİ İÇİN TAKİP EDİLECEK ADIMLAR

    1. Adım: Bankaya Kayıt Yenileme Ücretini ÖdeyinizAçık Öğretim Lisesine kayıt yenileyecek olan öğrenciler, her yıl belirlenen Kayıt Yenileme Katılım Bedelini ödemek zorundadırlar.. Kayıt Yenileme için Katılım Bedelinin ödendiği, sistem üzerinden görünmektedir. Sistemde görünmeyen ödemeler, kayıt yenileme işlememizin gerçekleşmesini engeller. Bunun için Katılım Bedelinizi doğru hesaba yatırdığınızdan emin olunuz.Öğrencilik durumu sistem üzerinde aktif ve donuk olanların kayıt yenileme işlemleri 2015-2016 Eğitim Öğretim yılı II. Döneminden itibaren Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi Tarafından otomatik olarak yapılmaya başlanmıştır.

  • 2. Adım: Kayıt Yenileme İşlemi

    Öğrencilik durumu sistem üzerinde aktif veya donuk olan öğrenciler, katılım ücretini anlaşmalı bankalara yatırdığı günün mesai saatinin bitmesini bekleyecekler.Öğrencilik durumu sistem üzerinde silik olan öğrenciler Halk Eğitimi Merkezi veya Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüklerine müracaat ederek kayıt yenilme işlemlerini yaptıracaklardır.​

    3. Adım: Derslerinizi Seçiniz

    Öğrencilik durumu Aktif hâle gelen öğrenciler, sisteme girerek sınava girecekleri dersleri seçerler.Ders seçimindeki tüm sorumluluk öğrenciye aittir.

    AÖL KAYIT YENİLEME

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