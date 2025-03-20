AÖL 2. Dönem sınavları bu hafta sonu toplam 3 oturumda yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen Açık Öğretim Kurumları 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem yazılı sınav tarihleri yaklaşırken AÖL sınav giriş belgeleri yayımlandı. Peki, Açık Öğretim Lisesi sınavları ne zaman, saat kaçta? 2024-2025 AÖL sınav giriş belgesi nasıl ve nereden alınır? İşte, AÖL 2. Dönem sınav tarihleri ve giriş belgesi sorgulama ekranı…