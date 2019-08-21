21 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
AÖL kayıt yenileme ne zaman? AÖL kayıt yenileme tarihleri belli mi? sorularının cevabı, Açıköğretim Lisesi'nin yayımladığı 2019 iş takviminde yer alıyor. AÖL ayrıca bu sene dönemi 8 ve üzeri olan öğrenciler için ek sınav fırsatı sundu. İşte 2019 AÖL kayıt yenileme tarihleri...
AÖL KAYIT YENİLEME TARİHLERİ 2019?
2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı I. dönem kayıt yenileme işlemleri 21/08/2019 – 27/09/2019 tarihlerinde alınacak.
I. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesinin açılması 21 Ağustos 2019
I. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesinin kapatılması 18 Ekim 2019
I. dönem sınava giriş yerlerinin internette yayınlanmaya başlanılması 04 Aralık 2019
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AÖL KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?
Yeni Kayıt tarihleri, Açık Öğretim Lisesi resmi web sitesinde yayınlanan iş takviminde belirtilen tarihler arasında başvuru şartlarını taşıyan vatandaşlarımız, Açık Öğretim Lisesine Yeni Kayıt yaptırabilirler. Açık Öğretim Lisesi Yeni Kayıt işlemleri tüm Halk Eğitimi ve Mesleki Eğitim Merkezlerince yapılmaktadır. Yeni kayıt için aşağıda sıralanan evrakları tamamlayanlar ilan edilen Yeni Kayıt tarihleri arasında bölgelerinde bulunan en yakın irtibat bürosuna başvurarak kayıtlarını yaptırabilirler. Yeni Kayıt işlemleri için aşağıda sıralanan 3 adımı takip ediniz.
AÖL EK SINAV NE ZAMAN?
Dönemi 8 ve üzeri olan Açık Öğretim Lisesi öğrencileri için 29 Temmuz - 1 Ağustos tarihlerinde alınan ek sınav başvurusunun ardından, 30 liralık katılım bedelini ödeyen öğrenciler, 31 Ağustos 1 Eylül 2019 tarihlerinde ek sınava girerek mezun olma şansı yakalayacak.
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