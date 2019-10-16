AÖL kayıt yenileme ne zaman bitiyor? Şeklindeki sorulara Milli Eğitim Bakanlığı'ndan müjdeli haber geldi. 2019-2020 AÖL kayıt yenileme işlemleri 27 Eylül'de son bulmuştu. MEB yaptığı açıklamada kayıt yenileme tarihini uzattı.

AÖL KAYIT YENİLEME SON TARİH NE ZAMAN 2019

2019-2020 Eğitim Öğretim yılı için ilk kayıt yaptıran ve sınav katılım bedelini yatırmayan Açık Öğretim Lisesi öğrenci adaylarının 30 TL sınav katılım ücretini en geç 18.10.2019 tarihi mesai bitimine kadar yatırmaları gerekmektedir.

AÖL KAYIT YENİLEME İŞLEMİ

AÖL KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

2019-2020 Eğitim Öğretim yılı için ilk kayıt yaptıran ve sınav katılım bedelini yatırmayan Açık Öğretim Lisesi öğrenci adaylarının 30 TL sınav katılım ücretini en geç 18.10.2019 tarihi mesai bitimine kadar yatırmaları gerekmektedir.

Henüz Kayıt yenileme işlemini yaptırmayan öğrencilerimiz de kayıt yenileme işlemlerini 18/10/2019 tarihi mesai bitimine kadar 30 TL sınav katılım ücretini ücretini yatırarak yaptırabilirler.