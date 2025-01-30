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        Haberler Bilgi Yaşam AÖL kayıt yenileme ne zaman? 2025 MEB AÖL kayıt yenileme nasıl ve nereden yapılır?

        AÖL kayıt yenileme ne zaman? 2025 MEB AÖL kayıt yenileme nasıl ve nereden yapılır?

        AÖL kayıt yenileme tarihleri belli oldu. İlk kez kayıt yaptıracak öğrenciler ve mevcut öğrenciler, kayıt yenileme süreci hakkında araştırma yapıyor. Açık Öğretim Lisesi kayıt süreci hem online hem de yüz yüze seçeneklerle gerçekleştirilebiliyor. Kayıt şartlarını taşıyan öğrenciler, öncelikle yeni kayıt ücretlerini yatırmalı. İşte AÖL kayıt yenileme süreci

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.01.2025 - 16:02 Güncelleme: 30.01.2025 - 16:02
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        • 1

          AÖL kayıt yenileme ve ilk kez kayıt yaptırma işlemleri, belirlenen tarihlerde gerçekleştirilecek. Örgün ortaöğretim kurumlarında e-Okul sisteminde aktif kaydı bulunan öğrenciler 29 Ocak 2025 - 5 Şubat 2025 tarihleri arasında başvurularını yapabilecek.

        • 2

          AÖL 2. DÖNEM KAYIT TARİHLERİ

          Kayıt yenileme ve ilk kez kayıt yaptırma işlemleri, belirlenen tarihlerde gerçekleştirilecek. Örgün ortaöğretim kurumlarında e-Okul sisteminde aktif kaydı bulunan öğrenciler 29 Ocak 2025 - 5 Şubat 2025 tarihleri arasında başvurularını yapabilecek.

          Diğer öğrenciler için yeni kayıt başvuruları, 7 Ocak 2025 - 23 Ocak 2025 tarihleri arasında halk eğitimi merkezi müdürlükleri aracılığıyla alınacak.

          Öğrencilik durumu "Kayıt Yenilememiş" veya "Beklemeli" olanlar, kayıt yenileme işlemlerini 7 Ocak 2025 - 5 Şubat 2025 tarihleri arasında gerçekleştirebilir.

          Birinci dönem sınav sonuçları açıklanmadan önce "Aktif" durumdaki öğrenciler, kayıt yenileme işlemlerini sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren 5 Şubat 2025 mesai bitimine kadar tamamlayabilir.

          AÖL KAYIT İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

          Açık Öğretim Lisesi kayıt süreci hem online hem de yüz yüze seçeneklerle gerçekleştirilebiliyor. Kayıt şartlarını taşıyan öğrenciler, öncelikle yeni kayıt ücretlerini yatırmalı. Ödeme işleminin ardından başvuru süreci şu şekilde tamamlanabilir:

          Halk Eğitimi Merkezi Başvurusu: Kayıt belgeleri ile birlikte en yakın halk eğitimi merkezi müdürlüğüne başvurulabilir.

        • 3

          Online Kayıt: e-Devlet üzerinden, AÖL Kayıt Sistemi aracılığıyla kayıt işlemleri yapılabilir. Online başvuru sonrasında ders seçimi işlemleri de aynı sistem üzerinden tamamlanabilir.

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