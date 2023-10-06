AÖL ek sınavları ne zaman? Açık Öğretim Lisesi sınavı online mı olacak?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Açıköğretim Lisesi (AÖL) 4. dönem ek sınav tarihlerini duyurdu. AÖL ek sınavlarına YKS veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS) sonucunda bir yükseköğretim programına yerleşmeye hak kazanmış ancak Açık Öğretim Lisesinden mezun olamamış öğrenciler katılım sağlayabilecek. Peki, "AÖL ek sınavları ne zaman? Açık Öğretim Lisesi sınavı online mı olacak?" İşte AÖL ek sınav tarihleri...
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Açıköğretim Lisesi (AÖL) ek sınav tarihleri gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Ek sınava katılma hakkı olan öğrencilerin kayıt yenileme ve ders seçme işlemleri Bakanlık tarafından otomatik olarak yapıldığı açıklandı. Peki, "AÖL ek sınavları ne zaman? Açık Öğretim Lisesi sınavı online mı olacak?" İşte konuya ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...
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AÖL EK SINAVLAR NE ZAMAN YAPILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan AÖL 4. dönem ek sınav takvimi sonrasında, ek sınav tarihleri belli oldu.
Buna göre; Açıköğretim Lisesi 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 2022-4 Dönemi Ek Sınavı 7 Ekim 2023 tarihi saat 09.30 ile 9 Ekim 2023 tarihi saat 23.59 arasında çevrimiçi olarak yapılacaktır.
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EK SINAVA KİMLER KATILACAK?
2023 Yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS) sonucunda bir yükseköğretim programına yerleşmeye hak kazanmış ancak Açık Öğretim Lisesinden mezun olamamış öğrenciler Ek Sınava katılabilecektir.
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EK SINAV İÇİN KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?
Ek sınava katılma hakkı olan öğrencilerin kayıt yenileme ve ders seçme işlemleri Bakanlık tarafından otomatik olarak yapılmıştır.
Ek sınava katılma hakkı olup 2023-YKS Ek Yerleştirme Sonuçları veya YÖS sınavı sonucunda bir yükseköğretim kurumuna yerleştiğini belgelendirenlerin de başvurması halinde kayıt yenileme işlemleri yapılacaktır.
Bu durumdaki öğrenciler ek sınava katılabilmek için 2023 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS) sonucunda bir yükseköğrenim kurumuna yerleştiğine dair belge ile iletişim adresini (telefon numarası gerekli) Açık Öğretim Lisesinin kurumsal aciklise@meb.gov.tr adresine mail göndermesi gerekmektedir.
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Ceza infaz kurumlarında olup ek sınava girme hakkı bulunan öğrenciler ise cezaevi kurum öğretmeni aracılığı ile Açık Öğretim Lisesinin kurumsal mail adresine belgelerini göndereceklerdir.
Ek sınava katılmak için başvuranlardan, ek sınava katılma şartını taşıyanların kayıt yenileme ve ders seçimi işlemleri Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.
Sınava katılacak öğrenciler https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden öğrenci numarası ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak 2022-4 ek sınavı için kayıt yenileme ve ders seçme işlemlerinin yapılıp yapılmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir.
Kayıt yenileme işlemi yapılmış olan öğrencilerin ayrıca bir işlem yapmalarına gerek yoktur. Ek sınav için kaydı yenilenen öğrencilerin 9 Ekim 2023 tarihi saat 23.59'a kadar sınava katılmaları gerekmektedir.
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AÖL EK SINAVLARI ONLİNE MI OLACAK?
2022-4 ek sınavı çevrim içi olarak yapılacaktır.
Öğrenciler, 7 Ekim 2023 tarihi saat 09.30 ile 9 Ekim 2022 tarihi saat 23.59 arasında https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresine öğrenci numarası ve şifreleri ile giriş yaparak sınava katılabilecektir.
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