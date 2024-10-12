AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB AÖL ek sınav sonuçları sorgulama sayfası

Açık Öğretim Liselerinde kayıtlı öğrenciler için AÖL ek sınavları başladı. ÖDSGM tarafından belirlenen günlerde 9 veya daha az sayıda dersten sınava girecek olan her öğrenci için tek oturum, 9 dersten fazla sayıda dersten sınava girecek olan her öğrenci için iki oturum olacak şekilde e -Sınav uygulaması olarak gerçekleştirilecektir. Peki AÖL ek sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?