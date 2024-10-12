AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB AÖL ek sınav sonuçları sorgulama sayfası
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından AÖL ek sınavları bugün başladı. Adaylara Her ders için 4 seçenekli 11 soru ve her bir oturum için 120 dakika süre verilecek. Açık lise ek sınavları 20 Ekim'e kadar sürecek. Peki AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?
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Açık Öğretim Liselerinde kayıtlı öğrenciler için AÖL ek sınavları başladı. ÖDSGM tarafından belirlenen günlerde 9 veya daha az sayıda dersten sınava girecek olan her öğrenci için tek oturum, 9 dersten fazla sayıda dersten sınava girecek olan her öğrenci için iki oturum olacak şekilde e -Sınav uygulaması olarak gerçekleştirilecektir. Peki AÖL ek sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
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AÖL EK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Öğrenciler; 24 Ekim 2024 tarihinden itibaren, https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx resmî internet adresinden öğrenci/T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile giriş yaparak sınav sonuç bilgilerini öğrenebilecek.
AÖL EK SINAVLARI HAKKINDA
ÖDSGM tarafından belirlenen günlerde 9 veya daha az sayıda dersten sınava girecek olan her öğrenci için tek oturum, 9 dersten fazla sayıda dersten sınava girecek olan her öğrenci için iki oturum olacak şekilde e -Sınav uygulaması olarak gerçekleştirilecektir.
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e-Sınav salonunda 10 un altında öğrencinin sınav randevusu olması halinde bu salonda sınav yapılmayacak olup öğrenciler ÖDSGM tarafından uygun görülen e-Sınav merkezine aktarılacaktır.Her ders için 4 seçenekli 11 soru ve her bir oturum için 120 dakika süre verilecektir.
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