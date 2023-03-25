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AÖL (Açık lise) sınavları ne zaman, tarihi belli oldu mu? 2023 MEB sınav takvimi ile AÖL son kayıt yenileme tarihi hangi gün, sınavlar online mı?

AÖL (Açık lise) sınavları ne zaman yapılacak ve tarihleri belli oldu mu?

AÖL sınav tarihleri, öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı ülkemizde meydana gelen deprem felaketi nedeniyle Açık Öğretim Lisesi kayıt yenileme tarihlerini uzattı. MEB'den gelecek karar ile AÖL'den 2. dönem sınav tarihi açıklamaları belli olacak. İşte, 2023 MEB ile AÖL 2. dönem sınav tarihleri...

Giriş: 25.03.2023 - 21:29 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Açık Öğretim Lise 2. dönem sınav tarihleri için MEB'den açıklama bekleniyor. İlk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 2 Nisan 2023 tarihine kadar uzatıldı.  İşte 2. dönem AÖL sınav tarihleri...

    AÇIK LİSE SINAVLARI ONLİNE MI OLACAK?

    Pandemi döneminden önce sınavları yüz yüze yapılıyordu fakat sonrasında online sınav sistemine geçiş yapıldı. 2. Dönem AÖL sınavlarının henüz hangi sistemde gerçekleştirileceği netlik kazanmadı.

  • AÖL 2. DÖNEM SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

    2022-2023 dönemi Açık Lise 2. dönem sınav takvimine dair herhangi bir açıklama henüz yapılmadı. Ancak kayıt yaptırmayan öğrencilerin sınava katılamayacağı için sınavların Nisan ayı sonrası yapılması bekleniyor. Geçen sene ise Açık Öğretim Kurumları 2. Dönem Sınavları 1-10 Mart 2022 tarihleri arasında online olarak uygulanmıştı.

     

  • AÖL İLK VE KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BİTİYOR?

    MEB, Açık Öğretim Lise 2. dönem kayıtlarını uzattı, böylece; Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lise, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi 2022-2023 eğitim öğretim yılı 2. dönem kayıt yenileme ve ilk kayıt işlemleri 3 Nisan 2023 tarihi mesai bitimine kadar devam edilmesi kararı alındı.

    Açık Öğretim Lisesi öğrencileri, 3 Nisan 2023 tarihine kadar kayıt yenileme işlemlerini gerçekleştirebilecek. İlk kez kayıt yaptıracak öğrenciler de 3 Nisan'a kadar sınav ve kayıt ücretini yatırarak ilk kayıt işlemini yapabilir.

     

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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