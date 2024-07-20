AÖL 3. dönem sınav soruları ve cevapları yayımlandı mı? AÖL 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem sınavları 20-21 Temmuz tarihlerinde uygulanıyor. Sınavların ardından, soru - cevap anahtarının yayımlanacağı ve AÖL 3. dönem sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihler açık lise öğrencilerinin gündemini meşgul etmeye başladı. İşte AÖL 3. dönem sınav soruları ve cevaplarının açıklanacağı tarih...
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AÖL 3. dönem sınav sonuçları için geri sayım başladı. 3. oturum şeklinde uygulanan AÖL sınavlarının birinci ve ikinci oturumu 20 Temmuz Cumartesi günü tamamlanırken, üçüncü oturum 21 Temmuz Pazar günü gerçekleşecek. Sınavlara katılım gösteren öğrenciler, "AÖL 3. dönem sınav soruları ve cevapları yayımlandı mı? 2024 AÖL 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte AÖL 3. dönem sınav sonuçlarınn açıklanacağı tarih...
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AÖL 3. DÖNEM SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖL 3. dönem sınav soruları ve cevap anahtarı, 21 Temmuz tarihinden sonra http://www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr, adreslerinden yayımlanması bekleniyor.
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AÖL 3. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem sınav sonuçlarının Ağustos ayının ilk haftasında açıklanması bekleniyor. Konuya ilişkin resmi bir açıklama geldiğinde haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
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AÖL SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLACAK?
Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup sınav puanı hesaplanmasında [Puan = (Doğru cevap sayısı / Soru sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar sınav puanı hesaplamasında değerlendirmeye alınmayacaktır. Puan hesaplaması, puanın en yakın tam sayıya matematiksel olarak yuvarlanmasıyla yapılacak.
Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacak.
Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecek.