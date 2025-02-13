AÖL 2. Dönem sınav tarihleri: AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak?
Açık Lise sınavları, Türkiye'de açık lise programında okuyan öğrenciler için yapılan dönemsel sınavlardır. Bu sınavlar genellikle yılda birkaç kez yapılır. Peki AÖL 2. Dönem sınav tarihleri belli mi? AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak?
- 1
Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) veya Açık Öğretim Lisesi (AÖL) resmi internet sitesi üzerinden AÖL sınav tarihleri duyuruluyor. E-sınav şekliyle katılacak olanlar için ise 2025 Mart ayı içerisinde gerçekleştirileceği yayımlanan takvimle duyuruldu. İşte AÖL 2.dönem sınavları
- 2
AÖL 2. DÖNEM YÜZ YÜZE SINAVLARI NE ZAMAN?
Açık Öğretim Lisesi 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem yüz yüze sınavları 22-23 Mart 2025 tarihlerinde basılı evrakla okullarda gerçekleştirilecek.
e-Sınav randevusu alan öğrencilerin sınavları ise 1-28 Mart 2025 tarihleri arasında e-Sınav merkezlerinde yapılacaktır.
- 3
e-Sınav randevusu alan öğrenciler 22-23 Mart 2025 tarihlerinde yapılacak yazılı sınavlara katılamazlar.
-