AÖF yaz okulu sınav tarihleri yaklaşıyor! AÖF yaz okulu sınavları ne zaman yapılacak, online mı olacak?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu sınavları için geri sayım sürüyor. 3 ila 7 Temmuz tarihleri arasında kayıtları alınan sınavların tarihleri de netlik kazandı. Hatırlanacağı gibi, AÖF yaz okulu 10 Temmuz 2023 Pazartesi günü başlayacak. Peki, AÖF yaz okulu sınavları ne zaman yapılacak ve online mı olacak? İşte detaylar
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AÖF yaz okulu sınavları ne zaman ve nasıl yapılacak? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu için heyecan başladı. 3 ila 7 Temmuz tarihleri arasında kayıtları alınan sınavların tarihi belli oldu. AÖF yaz okulu ise 10 Temmuz 2023 Pazartesi günü başlayacak ve 6 hafta sürecek. Peki, 2023 AÖF yaz okulu sınavları ne zaman yapılacak ve nasıl olacak? Detaylar haberimizde.
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2023 AÖF YAZ OKULU NE ZAMAN?
AÖF yaz okulu, 10 Temmuz 2023 Pazartesi günü başlayacak, 6 hafta sürecek ve 19 Ağustos'ta sona erecek.
Altı haftalık eğitim ardından öğrenciler, sınava tabi tutulacak.
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AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?
10 Temmuz'da başlayıp ve 19 Ağustos'a kadar 6 haftalık eğitimin ardından öğrenciler sınava tabii tutulacak. Takvime göre, AÖF yaz okulu sınavı 19 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleşecek.
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YAZ OKULU SINAVI YÜZ YÜZE Mİ, ONLINE MI?
AÖF yaz okulu sınavları yüz yüze olarak okul ortamında yapılacak.
Adaylar sınava katılacakları okulları, sınav giriş belgesi ile sorgulayabilecek. AÖF sınav giriş belgesi üzerinde adayların sınava katılacağı okulun adı, açık adresi, salon ve sıra numarası gibi bilgiler yer alacak.
Sınav günü (19 Ağustos) adaylar, geçerli kimlik belgeleri ile sınav giriş belgelerini yanlarında bulundurmak zorunda. Sınav giriş belgesi olmayan adaylar sınav salonlarına kabul edilmeyecek.
AÖF sınav giriş belgesi üzerinde ayrıca adayların sınavda uyması gereken kurallar bulunuyor.
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YAZ OKULU SINAVI TEK OTURUM MU OLACAK?
Yaz okulu başarı değerlendirmesi tek sınav üzerinden yapılır ve bu sınavın başarı notuna katkısı %100'dür.
YAZ OKULU SINAVINDA KAÇ SORU SORULACAK?
Sınavda her ders için 20 soru sorulacak ve 30 dakika süre verilecektir. Geçme notu 35'tir. 4 yanlış bir doğru uygulaması devam etmektedir