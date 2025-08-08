Habertürk
        AÖF yaz okulu sınav giriş belgesi/yerleri yayınlandı! 2025 Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, hangi tarihte?

        AÖF yaz okulu sınav giriş belgesi yayınlandı! 2025 Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, hangi tarihte?

        Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınav tarihi belli oldu. Yaz okulu kayıtları 30 Haziran-4 Temmuz tarihleri arasında tamamlandı. Kayıt seçimlerini tamamlayanların gündeminde yaz okulu tarihleri bulunuyor. Peki AÖF yaz okulu sınav giriş belgesi nasıl alınır, yaz okulu sınavı ne zaman, hangi tarihte?

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 08.08.2025 - 12:06 Güncelleme: 08.08.2025 - 14:39
        • 1

          Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nin yaz okulu kayıtları sona erdi. Sınav tek oturumda yapılacak. Her ders için 20 çoktan seçmeli soru sorulacak. Her sınav için 30 dakikalık süre tanınacak. Bu sınav, 2024-2025 eğitim döneminin son yazılı değerlendirmesi olacak. İşte AÖF yaz okulu tarihi ve diğer tüm detaylar

        • 2

          AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?

          Anadolu Üniversitesi takvimine göre AÖF Yaz Okulu Sınavı, 16 Ağustos 2025 Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

          Sınav tek oturumda yapılacak. Her ders için 20 çoktan seçmeli soru sorulacak. Her sınav için 30 dakikalık süre tanınacak. Bu sınav, 2024-2025 eğitim döneminin son yazılı değerlendirmesi olacak.

        • 3

          AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI

          Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2024-2025 Öğretim Yılı Yaz Okulu Sınavı giriş belgeleri yayımlandı!

        • 4

          AÖF giriş belgesine http://aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden erişebilirsiniz.

