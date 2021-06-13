Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri yaz okulu kayıt yenileme ve sınav tarihlerini merak ediyor. İşte AÖF yaz okulu takvimi

AÖF YAZ OKULU ONLINE MI OLACAK?

Yaz okulu sınavının online olup olmayacağı ise henüz belli değil. Konu hakkında salgının seyrine göre karar verilecek.

AÖF YAZ OKULU SINAV TAKVİMİ

YAZ OKULU 01-04 Temmuz 2021 Kayıt Yenileme 05 Temmuz 2021 Derslerin Başlangıcı 15 Temmuz 2021 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Tatili 19‒23 Temmuz 2021 Kurban Bayramı Tatili 20 Ağustos 2021 Derslerin Bitimi 23-27 Ağustos 2021 Yaz Okulu Sonu Sınavları 31 Ağustos 2021 Yaz Okulu Sonu Sınavları Harf Notlarının Teslimi için Son Tarih 06-08 Eylül 2021 Yaz Okulu Sonu Mazeret Sınavları 09 Eylül 2021 Yaz Okulu Sonu Mazeret Sınavı Harf Notlarının Teslimi için Son Tarih 13 Eylül 2021 Yaz Okulu Açılan Birimlerde Tek Ders Sınavı Başvurusu için Son Tarih 15 Eylül 2021 Tek Ders Sınavı 17 Eylül 2021 Tek Ders Sınavı Harf Notlarının Teslimi için Son Tarih TELAFİ 15 Temmuz 2021 Perşembe gününün telafisi / 10 Temmuz 2021 Cumartesi 19 Temmuz 2021 Pazartesi gününün telafisi / 17 Temmuz 2021 Cumartesi 20 Temmuz 2021 Salı gününün telafisi / 24 Temmuz 2021 Cumartesi 21 Temmuz 2021 Çarşamba gününün telafisi / 31 Temmuz 2021 Cumartesi 22 Temmuz 2021 Perşembe gününün telafisi / 07 Ağustos 2021 Cumartesi 23 Temmuz 2021 Cuma gününün telafisi / 14 Ağustos 2021 Cumartesi EK SINAVLAR 20 Eylül - 02 Ekim 2021 Ön Lisans ve Lisans Programları için Ek Sınavlar NOTLAR:

* Öğrencilerin sınavlarının çakışmasını engellemek için Ara Sınavları ve Dönem Sonu sınavlarının ders programında belirtilen gün ve saatte yapılması önem arz etmektedir.

** Yaz Okulu Ara Sınav Takvimi, birimler tarafından düzenlenerek öğrencilere duyurulacaktır.