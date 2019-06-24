AÖF yaz okulu kayıt nasıl yapılır? Ders ücretleri ne kadar? Şeklindeki sorular alttan ders alan öğrenciler tarafından araştırılıyor. AÖF yaz okulu kayıtlarının başladığını duyurmasının ardından binlerce öğrenci kayıt işlemlerine başladı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nden yapılan açıklamaya göre; "Yaz okulu kayıtları 24-28 Haziran 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Yaz okulu sınavları 14-15 Eylül 2019 tarihlerinde yapılacaktır. Yaz okulu sınavlarının bütün illerde yapılması planlanmaktadır." denildi.



AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NASIL YAPILIR?

1- Yaz okuluna güz ve bahar döneminde kayıt yenileten-yeniletmeyen, yarı yıl fark etmeksizin tüm Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Fakültelerin öğrencileri kayıt yaptırabilir.

2- 2018-2019 öğretim yılında son kez yapılacak üç ders sınavına girme hakkı bulunan öğrenciler isterlerse yaz okuluna başvurabilirler. Ancak yaz okuluna kayıt yaptıran öğrenci, üç ders sınavına katılamaz.

3- Öğrenciler, üst yarıyıl ya da alt yarıyıllardan hiç almadıkları dersleri yaz okulunda alabilir. Tüm bu koşullarda yaz okulunda en fazla 5 ders seçebilirler.

4- Öğrenim gördüğü programda FF harf notlu dersi/dersleri olan öğrenci yaz okulunda bu dersi/dersleri alabilir.

5- Genel Not Ortalaması (GNO) 2,00’ın altında olan öğrenciler, koşullu geçtikleri dersleri yani CD, DC ve DD harf notu aldıkları ders/dersleri yaz okulunda alabilir.

YAZ OKULU DERS ÜCRETLERİ NE KADAR?

AÖF Yaz Okulu ücretleri; Alınan ders sayısına göre ödenecek ücret tutarları aşağıda belirtilmiştir:

Yaz okulunda 1 Ders alan öğrenci toplam: 160,00 TL

Yaz okulunda 2 Ders alan öğrenci toplam: 175,00 TL

Yaz okulunda 3 Ders alan öğrenci toplam: 190,00 TL

Yaz okulunda 4 Ders alan öğrenci toplam: 205,00 TL

Yaz okulunda 5 Ders alan öğrenci toplam: 220,00 TL öder.

Ayrıca; İlgili Kanunlar kapsamında olan Şehit/Gazi yakınlarından,

03/01/2019 tarihli ve 1 sayılı Anadolu Üniversitesi Yönetim Kurulu Kararı gereğince engellilik oranı %40 ve daha fazla olan öğrencilerden ise yaz okulu ücreti alınmamaktadır.

Yaz okulu için yatırılan Öğretim Gideri tutarı iade edilmez ve ödeme yapıldıktan sonra kayıt işleminden vazgeçilemez. Ancak seçilen ders açılmazsa ilgili derse ait tutar, derslerin hiçbiri açılmazsa öğretim gideri tutarının tamamı iade edilir.

NOT: Öğrenciler yaz okulu ile ilgili sorularının cevaplarını (aosdestek.anadolu.edu.tr) üzerinden ya da İletişim ve Çözüm Masası üzerinden sorarak yanıt alabilirler.

AÖF 3 DERS SINAVI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi tarafından geçtiğimiz aylarda yapılan sınav takvimi açıklanmasında yer alan bilgiye göre 2018-2019 Yılı mezuniyet üç ders sınavı 27 Temmuz 2019 günü saat 09:30’da gerçekleşecek. Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin lisans veya önlisans programlarında kayıtlı öğrencilere bahar dönemi dönem sonu sınavlarından sonra tanınan üç ders sınav hakkı, Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Üç Ders Sınav Hakkı Uygulama Usul ve Esaslarında belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yürütülülecek.

Öğrenci sayfasında üç ders sınav merkezi ile ilgili “Üç Ders Sınav Merkezi Değişikliği” arayüzü 19-20 Haziran 2019 tarihlerinde açılacak.