AÖF yani Anadolu Üniversitesi Açıköğretm Fakültesi öğrencileri, 2018 - 2019 bahar dönemi vize sınavı için hazırlıklarını tamamlarken, bir taraftan da sınav takvimini araştırıyor. AÖF bahar dönemi vize sınavları için sınav merkezi tercih işlemi 25 Şubat'ta sona ermişti. Öğrenciler, vize sınavının ardından dönem sonu final sınavı ile bu seneyi bitirecek. İşte AÖF vize sınavı ne zaman? İşte 2019 AÖF sınav takvimi

AÖF VİZE SINAVI NE ZAMAN? 2019

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınav takvimine göre, Bahar dönemi ara sınavı 13 - 14 Nisan 2019 tarihlerinde yapılacak. Bahar dönemi final sınavı ise 25 - 26 Mayıs'ta yapılacak.

AÖF NOT HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Bilindiği üzere Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınav sistemini değiştirdi. Buna göre yeni sistemde, öğrencilerin bir dersten başarılı sayılabilmesi için 100 üzerinden değerlendirmeye alınan kâğıtlarda 35,00ya da üzerinde başarı puanı alması gerekmektedir. İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında İngilizce okutulan derslerle ödev ve laboratuvar uygulamaları olan dersler ise bu kapsamın dışında tutulmuştur.

AÖF GEÇME NOTU

Kredili geçme sisteminde alacağınız notlara göre harf karşılıkları aşağıdaki gibidir:

84 – 100--AA--4,00 (GEÇTİ)

77 – 83--_AB--3,70 (GEÇTİ)

71 – 76--_BA--3,30 (GEÇTİ)

66 – 70--_BB--3,00 (GEÇTİ)

61 – 65--_BC--2,70 (GEÇTİ)

56 – 60--_CB--2,30 (GEÇTİ)

50 – 55--_CC--2,00 (GEÇTİ)

46 – 49--_CD--1,70 (ORTALAMAYA GÖRE)(UYARI)

40 – 45--_DC--1,30 (ORTALAMAYA GÖRE)(UYARI)

33 – 39--_DD--1,00 (ORTALAMAYA GÖRE)(UYARI)

0 – 32----FF--0,00 (KALDI)