AÖF bahar dönemi sınav sonuçları son dakika açıklandı. Merakla beklenen AÖF sonuçları sorgulanmaya başlandı. Ara sınavlar, başarı ortalamasının %30'unu, final sınavı ise %70'ini etkiliyor. AÖF vize sonuçlarına, 'aosogrenci.anadolu.edu.tr' internet adresi ya da Anadolu Mobil uygulaması aracılığıyla ulaşılabiliyor. İşte AÖF sonuç sorgulama sayfası ve tüm detaylar