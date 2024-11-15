AÖF sınavları ne zaman? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim AÖF sınav giriş belgesi sorgulama nasıl yapılır?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim AÖF sınav tarihleri belli oldu. Güz ve Bahar Dönemi olarak uygulanacak olan AÖF'te ilk olarak Güz Dönemi Ara sınavları (vize) uygulanacak. Peki AÖF sınavları ne zaman, sınav giriş belgesi yayınlandı mı?
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AÖF güz dönemi ara sınav tarihleri açıklandı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin (AÖF) bu seneki akademik takvimi belli oldu. Takvim doğrultusunda AÖF ara sınavları aralık ayında bahar dönemi sınavları ise nisan ayında gerçekleşecek.
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GÜZ DÖNEMİ AÖF VİZE SINAVI TARİHLERİ
Güz Dönemi AÖF ara sınavları 7-8 Aralık 2024 tarihinde yapılacak. Dönem sonu sınavı ise 18-19 Ocak 2025 tarihinde düzenlenecek.
AÖF BAHAR DÖNEMİ ARA SINAVI TARİHLERİ
Bahar Dönemi AÖF ara sınavları 19-20 Nisan 2025 tarihinde, dönem sonu sınavı ise 24-25 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.
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GÜZ DÖNEMİ ARA SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYIMLANIR?
Anadolu Üniversitesi, genellikle sınav tarihinden 10 gün önce, anadolu.edu.tr adresi üzerinden sınav giriş belgelerini erişime açmaktadır. Öğrenciler, fotoğraflı sınav giriş belgelerini, sınav tarihine bir hafta kala aosogrenci.anadolu.edu.tr adresine giriş yaparak veya AÖF bürolarından temin edebilirler.
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