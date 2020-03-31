AÖF sınavı nasıl yapılacak? AÖF sınavı ne zaman? soruları, dün Açıköğretim Fakültesi'nin yaptığı açıklama ile cevap buldu. AÖF'ün açıklamasına göre, koronavirüs tedbirleri kapsamında vize sınavları uzaktan online olarak yapılacak. AÖf sınavı her zamanki gibi 2 gün değil 20 gün boyunca yapılabilecek. İşte AÖF sınavına dair detaylar...

AÖF SINAVI NE ZAMAN?

AÖF'ten gelen açıklamaya göre, vize sınavları internet üzerinden oınline sınav sisteminde yapılacak. Online sınav sistemi 18 Nian'da açılacak ve 7 Mayıs 2020'ya kadar açık kalacak. Yani öğrenciler 20 gün boyunca istedikleri saatte sınav sistemine girerek sınavlarını olabilecekler.

AÖF SINAVI HAKKINDA DUYURU

AÖF sınavında yapılan bu değişiklikler aşağıdaki açıklama ile duyuruldu.

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AÖF FİNAL SINAVI NE ZAMAN?

AÖF'ün akademik takviminde yer alan verilere göre, AÖF bahar dönemi final sınavı 13 - 14 Haziran 2020 tarihlerinde yapılacak.