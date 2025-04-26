AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi vize sınavları 19-20 Nisan tarihleri arasında uygulandı. Belirtilen tarihte sınava katılım gösteren öğrenciler, AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi gündemine aldı. Peki, "AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte 2025 AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih...
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AÖF bahar dönemi sınav sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sürüyor. AÖF vize sonuçları, 'aosogrenci.anadolu.edu.tr' adresinden veya Anadolu Mobil uygulaması üzerinden erişime sunulacak. Ara sınavları not ortalamasını yüzde 30, dönem sonu final sınavı ise yüzde 70’i etkileyerek başarı ortalamasını oluşturur. Peki, AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? 2025 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınav sonucu ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...
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AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınav sonuçları sınav tarihinden itibaren yaklaşık 15 gün içinde https://aof.anadolu.edu.tr/ adresinde yayımlanmakta ve öğrenciler T.C. kimlik numaraları (öğrenci numaraları) ve şifreleriyle sonuçlara ulaşabilmektedir.
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AÖF SINAVLARI NASIL DEĞERLENDİRİLİR?
Sınav değerlendirilirken, her testteki doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşürülerek puanınız hesaplanacak.
Başarı notu alt sınır değeri 35'tir. Başarı notu alt sınırın altında olan öğrencilere FF harf notu verilir.
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AÖF GEÇME NOTU KAÇ?
Derslerden başarılı sayılmanız için ders başarı puanınızın 35 veya üzeri olması gerekir. Ders başarı puanınınız Ara sınavın %30u, Dönem Sonu sınavında %70 i alınarak hesaplanır.
Yapılan sınavlar sonucunda ara sınav notunun %30'u, dönem sonu sınav notunun %70'i alınarak "Başarı Notu" hesaplanır.
İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında öğretim dili İngilizce olan derslerde ise ara sınav notunun %40'ı, dönem sonu sınav notunun %60'ı alınarak "Başarı Notu" hesaplanır.
Ödev uygulaması olan derslerde yapılan sınavlar sonucunda alınan notların "Başarı Notu"na katkısı; ara sınav notunun %30'u, ödev notunun %20'si, dönem sonu sınav notunun %50'sidir. Yaz okulu sınavı sonucunda alınan notun "Başarı Notu"na katkısı %100'dür.