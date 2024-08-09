AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı mı? Anadolu Üniversitesi AÖF sınav giriş belgesi/yerleri sorgulama ekranı!
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF sınav giriş belgesi sorgulanıyor. Ağustos ayının ortalarına gelinmesiyle birlikte AÖF yaz okulu sınavı gündemde en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Anadolu Üniversite tarafından Açıköğretim, İşletme ve İktisat Fakülteleri için yaz okulu imkanı sunuluyor. Peki, AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı mı? İşte, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim AÖF sınav giriş belgesi/yerleri sorgulama ekranı!
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Açıköğretim yılı Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF bahar dönemi final sınavları için geri sayım devam ediyor. Ağustos ayında düzenlenecek açıköğretim sınavlarına katılmak isteyen öğrenciler AÖF sınav giriş belgesinin ne zaman yayınlanacağını merak ediyor. Peki AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı mı?
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AÖF YAZ OKULU SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?
AÖF yaz okulu sınavına katılacak öğrencilerin sınav yerleri henüz belli olmadı. AÖF yaz okulu sınav giriş belgesi genellikle sınav tarihinden 10 gün önce erişime açılıyor.
AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?
Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2023-2024 Öğretim Yılı Yaz Okulu Sınavı 17 Ağustos 2024 tarihinde yapılacak.
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ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM YAZ OKULU SINAVINA KİMLER KATILABİLİR?
Yaz okuluna güz ve bahar döneminde kayıt yenileten-yeniletmeyen, yarı yıl fark etmeksizin tüm Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Fakültelerin öğrencileri kayıt yaptırabilir. Öğrenciler, üst yarıyıl ya da alt yarıyıllardan hiç almadıkları dersleri yaz okulunda alabilir.
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