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AÖF kayıt yenileme tarihleri açıklandı! | 2022 AÖF kayıt yenileme ne zaman, ikinci üniversite kayıtları nasıl ve nereden yapılıyor? AÖS sınavsız ikinci üniversite bölümleri

AÖF kayıt yenileme tarihleri 2022 | AÖF kayıt yenileme ne zaman, ikinci üniversite kayıtları nasıl ve nereden yapılıyor?

AÖF kayıt yenileme tarihleri, Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan duyuruyla netlik kazanmış oldu. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'ne kayıt yaptırmak ve kayıt yenilemek isteyen öğrenciler, kayıt tarihlerinin açıklanmasının ardından, kayıtların nasıl ve nereden yapılacağını araştırmaya başladı. İşte AÖF 2022-2023 eğitim öğretim dönemi kayıt yenileme takvimi

07.09.2022 - 01:05 | Güncelleme: ABONE OL

  • Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde kayıt heyecanı başlıyor. Bilindiği gibi ikinci üniversite kayıtları 22 Ağustos 2022 tarihi itibarıyla başlarken, henüz kayıt işlemini gerçekleştirmeyen adaylar, ikinci üniversite kayıtları ne zaman sona ereceğini, kayıtların nasıl ve nereden yapılacağını araştırmaya başladı. Peki AÖF kayıt yenileme ne zaman, ikinci üniversite kayıtları nasıl ve nereden yapılıyor? İşte AÖF kayıt tarihleri ve merak edilen soruların yanıtı...

  • AÖF KAYIT YENİLEME TARİHLERİ

    AÖF kayıt yenileme tarihli, Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan duyuruyla birlikte belli oldu. 

    Buna göre; AÖF kayıt yenileme işlemleri 3 Ekim 2022 Pazartesi günü başlayacak ve 17 Ekim 2022 Pazartesi günü sona erecek.

  • İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYITLARI DEVAM EDİYOR

    AÖF ikinci Üniversite kayıtları 22 Ağustos 2022 Pazartesi günü saat 09:00’da başladı, 17 Ekim 2022 Pazartesi günü saat 17:00’de bitecek.

    Adayların başvuru yapabilmeleri için öğrenim bilgilerinin YÖKSİS sisteminde güncel olması gerekmektedir. Bilgileri güncel olmayan adaylar, kaydının bulunduğu/mezun olduğu Yükseköğretim Kurumlarına başvurarak bilgilerinin güncellenmesini sağlamalıdır.

    Öğrenim bilgilerini güncelleştiremeyen adaylar kayıt tarihleri içerisinde çevrimiçi başvurusunu yaptıktan sonra sisteme yükledikleri belge asılları ile birlikte AÖF bürolarına başvurmaları gerekmektedir.

  • ESKİŞEHİR ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÖS SINAVSIZ İKİNCİ ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ 2022

    Eskişehir Açıköğretim sınavsız ikinci üniversite kapsamında en çok öğrenci kabul eden kurumların başında gelmesinin yanı sıra program çeşitliliğinin de fazla olmasıyla dikkat çekmektedir. Bu çerçevede AÖF sınavsız ikinci üniversite bölümleri:

  • Acil Durum ve Afet Yönetimi

    Aşçılık

    Bankacılık ve Sigortacılık

    Bilgisayar Programcılığı

    Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

    Coğrafi Bilgi Sistemleri

    Çağrı Merkezi Hizmetleri

    Çocuk Gelişimi

    Dış Ticaret

    Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı

    Emlak Yönetimi

    Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon

    Ev İdaresi

    Fotoğrafçılık ve Kameramanlık

    Halkla İlişkiler ve Tanıtım

    İlahiyat (Arapça)

    İlahiyat

    İnsan Kaynakları Yönetimi

    İş Sağlığı ve Güvenliği

    İşletme Yönetimi

    Kültürel Miras ve Turizm

    Laborant ve Veteriner Sağlık

    Lojistik

    Marka İletişimi

    Medya ve İletişim

    Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası

    Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

    Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi

    Radyo ve Televizyon Programcılığı

    Sağlık Kurumları İşletmeciliği

    Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

    Sosyal Hizmetler

    Sosyal Medya Yöneticiliği

    Spor Yönetimi

    Tarım Teknolojisi

    Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

    Turizm ve Otel İşletmeciliği

    Turizm ve Seyahat Hizmetleri

    Yaşlı BakımıYerel Yönetimler

    Web Tasarımı ve Kodlama

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