Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde kayıt heyecanı başlıyor. Bilindiği gibi ikinci üniversite kayıtları 22 Ağustos 2022 tarihi itibarıyla başlarken, henüz kayıt işlemini gerçekleştirmeyen adaylar, ikinci üniversite kayıtları ne zaman sona ereceğini, kayıtların nasıl ve nereden yapılacağını araştırmaya başladı. Peki AÖF kayıt yenileme ne zaman, ikinci üniversite kayıtları nasıl ve nereden yapılıyor? İşte AÖF kayıt tarihleri ve merak edilen soruların yanıtı...