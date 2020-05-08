Antwerp Kulübü, 2017'den bu yana takımda bulunan 31 yaşındaki Sinan Bolat'ın sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.

Sinan Bolat, bu sezon yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle liglerin ertelenmesinden önce takımıyla 36 maça çıkmıştı.

Belçika'da Antwerp'in yanı sıra Genk, Standard Liege, Club Brugge, Portekiz'de Porto, Nacional, Arouca formaları giyen Sinan, Türkiye'de ise Galatasaray ve Kayserispor'da görev yapmıştı.

Loris Karius ile yollarını ayıran Beşiktaş, Sinan Bolat ile ilgileniyor. Siyah-beyazlı takım, tecrübeli eldiveni bonservis bedeli ödemeden transfer edebilecek.

Öte yandan Antwerp Kulübü, Belçikalı futbolcusu Kevin Mirallas'ın da sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.