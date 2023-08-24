Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Eğitim Antrenörlük Eğitimi Bölümü Nedir, Mezunları Ne İş Yapar ve Nerelerde Çalışır? Antrenörlük Eğitimi Bölümü İş İmkanları

        Antrenörlük Eğitimi Bölümü nedir?

        Spora ilgi duyan ve meslekli kariyerini de spor üzerinden devam ettirmek isteyen kişiler üniversitelerde bu alanda eğitim veren bölümleri merak eder. Bu kapsamda Antrenör olmak isteyen kişiler ise antrenörlük eğitimi bölümü hakkında araştırma yapabilir. Sizler için hazırladığımız yazı da Antrenörlük Eğitimi Bölümü Nedir, Mezunları Ne İş Yapar ve Nerelerde Çalışır? Antrenörlük Eğitimi Bölümü İş İmkanları hakkında tüm merak ettiklerinizi bulabilirsiniz.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.08.2023 - 15:00 Güncelleme: 24.08.2023 - 15:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antrenörlük Eğitimi Bölümü nedir?
        ABONE OL
        ABONE OL

        Üniversitelerin belirli bölümlerinde sporla ilgili eğitim veren alanlar da bulunmaktadır. Antrenörlük eğitimi de bunların başında gelmektedir. Peki, Antrenörlük Eğitimi Bölümü Nedir? Antrenörlük Eğitimi Mezunları Ne İş Yapar? İşte antrenör olmak isteyen ve bu bölüm hakkında araştırma yapanların sorularının cevapları

        Antrenörlük Eğitimi Bölümü Nedir?

        Üniversitelerin sporla ilgili bölümlerinde okutulan Antrenörlük Eğitimi Bölümü, spor antrenörlüğü ve yönetimi konularına odaklanan bir eğitim programı verir. Bu bölümü okuyan kişilerin sporcuların fiziksel ve zihinsel yeteneklerini geliştirerek onları rekabetçi düzeyde performans göstermeye hazırlayan antrenörlerin yetiştirilmesi amaçlanır.

        REKLAM

        Antrenörlük Eğitimi Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıl?

        Türkiye’de antrenörlük eğitimi veren lisans programları 3 ila 4 yıl arasında tamamlanabilir.

        Antrenörlük Eğitimi Mezunları İş Olanakları

        Antrenörlük Eğitimi Bölümünden mezun olanlar spor kulüpleri, okullar, üniversiteler, milli takımlar gibi farklı alanlarda antrenör olarak görev yapabilirler. Bu kişiler aynı zamanda kişisel antrenörlük, spor danışmanlığı veya spor yönetimi gibi iş olanaklarını da kariyerleri için tercih edebilirler.

        Antrenörlük Eğitimi Mezunları Nerede Çalışır?

        Antrenörlük eğitimi bölümünden mezun olan kişiler çeşitli spor ve fiziksel aktivite alanlarında görev alabilirler. Bu alanlardan bazıları şunlardır:

        • Antrenörlük eğitimi mezunları amatör veya profesyonel spor takımlarında veya kulüplerinde antrenör olarak çalışabilirler. Futbol, basketbol, voleybol, yüzme gibi farklı spor branşlarında antrenör olarak görev yapabilirler.
        • Fitness eğitmeni veya kişisel antrenör olarak fitness merkezlerinde veya spor salonlarında çalışabilirler. Bireylerin fiziksel kondisyonlarını artırmalarında yardımcı hocalık yapabilirler.
        • Okullarda beden eğitimi öğretmeni olarak görev alabilecekleri gibi aynı zamanda üniversitelerde spor takımlarının antrenörlüğünü yapabilirler.
        • Fiziksel rehabilitasyon gerektiren kişilere yönelik spor tabanlı rehabilitasyon programlarını yönetme görevinde bulunabilirler. Bu alandan mezun olan kişiler özellikle spor yaralanmalarından sonra iyileşme sürecinde etkin bir görev üstlenmektedir.
        • Spor federasyonları, organizasyonlar ve ulusal/uluslararası spor etkinliklerinin düzenlendiği yerlerde antrenör olarak çalışma fırsatını yakalayabilirler.
        • Kişilerin özel olarak istedikleri hedeflere ulaşmalarına yardımcı olmak için kişisel antrenörlük görevinde bulunabilirler, kendi salonlarını açabilirler.
        • Sağlıklı yaşam ve fiziksel aktivite konusunda danışmanlık yapabilirler.
        • Bu alandan mezun olan kişiler branşları doğrultusunda spor alanında yayın yapan medya şirketlerinde veya spor yayınlarında yorumcu, analist veya uzman olarak bulunabilirler.
        • Spor malzemeleri üreten veya satan firmalarda ürün geliştirme veya müşteri ilişkileri pozisyonlarında görev alabilirler.
        • Antrenörlük eğitiminin yanı sıra spor psikolojisi eğitimlerine de ağırlık verebilirler. Spor psikolojisi alanında uzmanlaşan bu kişiler sporcuların zihinsel ve duygusal sağlıklarını destekleyecek çalışmalarda görev alabilirler.
        • Antrenör olarak herhangi bir eğitim kurumunda ya da özel danışmanlık görevlerinde bulunamasa da spor tatilleri düzenleyen turizm şirketlerinde veya tatil köylerinde spor aktivitelerini yönetecek görevli pozisyonunda çalışabilirler.

        Antrenörlük Eğitimi Bölümü Dersleri

        Antrenörlük eğitimi bölümünde okuyacak olan kişilerin 4 yıllık eğitim süresinde alması gereken dersler şunlardır:

        • Temel spor bilimleri
        • Spor eğitimi ve antrenman
        • Spor psikolojisi
        • Spor yönetimi
        • Pedagoji ve iletişim
        • Sağlık ve insan performansı
        • Araştırma yöntemleri
        • Branşa özgü dersler
        ÖNERİLEN VİDEO
        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Bakan Şimşek'ten faiz kararı sonrası açıklama
        Bakan Şimşek'ten faiz kararı sonrası açıklama
        "Emeklilerle ilgili adım atacağız"
        "Emeklilerle ilgili adım atacağız"
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        İstanbul'da otelde öldürülen doktor cinayeti kamerada!
        İstanbul'da otelde öldürülen doktor cinayeti kamerada!
        "Pendikspor maçımız tekrarlansın!"
        "Pendikspor maçımız tekrarlansın!"
        Kadın müşteriden kasiyere yumruk!
        Kadın müşteriden kasiyere yumruk!
        100 yılın en ölümcül yangını: 1000'den fazla kişiden haber yok!
        100 yılın en ölümcül yangını: 1000'den fazla kişiden haber yok!
        Vize çıkmadı, yıldızlaştı!
        Vize çıkmadı, yıldızlaştı!
        Annesini döven babasını öldürdü!
        Annesini döven babasını öldürdü!
        Altay Bayındır'da flaş gelişme!
        Altay Bayındır'da flaş gelişme!
        Düşen uçakta Prigojin ile birlikte kimler vardı?
        Düşen uçakta Prigojin ile birlikte kimler vardı?
        Çevresi toprakla kaplıydı... Gün yüzüne çıktı!
        Çevresi toprakla kaplıydı... Gün yüzüne çıktı!
        Galatasaray Avrupa'da dolu dizgin
        Galatasaray Avrupa'da dolu dizgin
        Çanakkale'deki yangın kontrol altında
        Çanakkale'deki yangın kontrol altında
        Ramos kapısı aralandı!
        Ramos kapısı aralandı!
        "Birlikte değiliz"
        "Birlikte değiliz"
        8 bin 200 yıllık su kanalı gün yüzüne çıkarıldı
        8 bin 200 yıllık su kanalı gün yüzüne çıkarıldı
        Prigojin'in bulunduğu uçak düştü: Rusya'dan açıklama geldi mi?
        Prigojin'in bulunduğu uçak düştü: Rusya'dan açıklama geldi mi?
        Hakemin maaş zammı kararı ne olacak?
        Hakemin maaş zammı kararı ne olacak?
        Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz açıkladı! Malatya depremi ne anlatıyor?
        Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz açıkladı! Malatya depremi ne anlatıyor?
        Habertürk Anasayfa