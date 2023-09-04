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        Haberler Gündem Konya'da antrenör öğretmen, oğluna faul yapan öğrenciye dayak attı! - Gündem haberleri

        Antrenör öğretmenden, oğluna faul yapan öğrenciye dayak

        Konya'nın Ereğli ilçesinde yaşanan bir olay akıllara durgunluk verdi. Yaz spor okulunda antrenörlük yapan beden eğitimi öğretmeni Halil A., yaz spor okulundaki maçta oğluna faul yapıp düşüren öğrencisi 12 yaşındaki Sami Efe Güzeller'i tekme, tokat dövdü. O anlar maçın oynandığı halı sahanın güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı. Şiddete maruz kaldığı iddia edilen Güzeller, "Benim içimdeki futbol sevgisi bitti" diye konuştu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.09.2023 - 19:42 Güncelleme: 04.09.2023 - 19:50
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        Konya'nın Ereğli ilçesinde yaz spor okulunda antrenörlük yapan beden eğitimi öğretmeni Halil A., yaz spor okulundaki maçta oğluna faul yapıp düşüren öğrencisi Sami Efe Güzeller'i (12) tekme, tokat dövdü. O anlar maçın oynandığı halı sahanın güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı. Güzeller'in babası Ümit Güzeller de Halil A. hakkında milli eğitim müdürlüğü ile polis merkezine şikayette bulundu. İl Milli Eğitim Müdürlüğü öğretmen hakkında 2 müfettiş görevlendirip, soruşturma başlattı.

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        Sümer Ortaokulu öğrencisi ve okulun futbol takımında oynayan Sami Efe Güzeller, aynı zamanda okulun beden eğitim öğretmeni olan antrenör Halil A.'nın açtığı yaz spor okuluna katıldı. Sami Efe Güzeller, 2 Eylül Cumartesi günü hala sahada antrenman sonrası yapılan maçta girdiği ikili mücadelede Halil A.'nın oğluna faul yaparak yere düşürdü. Bunun üzerine Halil A., Sami Efe'ye tekme ve tokat saldırdı. O anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.

        Aldığı darbelerin ardından sahadan ayrılan Sami Efe, durumu babası kaporta ustası Ümit Güzeller'e anlattı. Güvenlik kamera kayıtlarını izleyen baba Güzeller de oğlu Sami Efe için hastaneden sağlık raporu aldıktan sonra Halil A. hakkında Milli Eğitim Müdürlüğü ile polis merkezine şikayette bulundu. Şikayet üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2 müfettiş görevlendirip soruşturma başlattı.

        'FUTBOL SEVGİM BİTTİ'

        Yaşananları anlatan Sami Efe Güzeller, ''Ben aynı zamanda okulun futbol takımında oynuyorum. Antrenör Halil A. da bizim beden eğitimi öğretmenimiz. O gün biz hocanın oğluyla ikili mücadeleye girdik ve onu düşürdüm. Sonra babası Halil hoca geldi, bana vurdu, tokat attı, gözlüğümün camı yere düştü. Onu yerden alırken enseme vurdu ve beni yere düşürdü, tekmeledi. Benim içimdeki futbol sevgisi bitti. Aynı zamanda okuldaki beden eğitim öğretmenimdi. Okulda herhangi bir şiddetiyle karşılaşmadık." dedi.

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        'HAYVAN BİLE DÖVÜLMEZ'

        Sami Efe Güzeller'in babası Ümit Güzeller de, oğlunun dayak yediği ana ait görüntüleri izleyince ağladığını belirtti. Yaşananlara tepki gösteren Ümit Güzeller, şunları söyledi:

        "Öğretmen, maç sırasındaki mücadelede kendi çocuğunu yere düşüren oğlumu, sorgusuz, sualsiz dövüyor. Yerde tekme atıyor ve 'defol git' diyerek kovuyor. Oğlum, olay sonrası eve geldikten sonra öğretmeniyle sorun yaşadığını söyleyip, güvenlik kamera görüntülerini bana attı. Videoyu izledikten sonra, ağladım. Hocayı aradım, iş yerime geldi. 'Ben bunu yaparak terbiye verdim' dedi. Bende 'bir eğitici böyle terbiye veremez', dedim. Onu dükkandan gönderip, oğlumu hastaneye götürüp rapor aldım. Sonra polis merkezine ve Milli Eğitim Müdürlüğüne giderek şikayette bulundum. Oğlum şimdi 'Vurma hocam' diyerek uykusundan uyanıyor. Bir çocuk bu şekilde dövülmez. Hayvan bile dövülmez ki, çocuk dövülsün.''

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        #konya ereğli
        #Sami Efe Güzeller
        #haberler
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