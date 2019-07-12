Kariyerine çok küçük yaşlarda başlayan Antoine Grizmann'ın transferini FC Barcelona bugün itibari ile duyurdu. Atletico Madrid'de kalıp kalmayacağı merak konusu olan başarılı futbolcunun transfer haberiyle birlikte hayranları Antoine Grizmann'ın hayatını ve kariyerini araştırmaya başladı. Antoine Grizmann kimdir? sorusunun cevabı haberimizde...

ANTOİNE GRİZMANN KİMDİR?

Küçükken Lyon taraftarı olan Grizmann futbola ilk Lyon'da başlamıştır. Fakat çok çelimsiz olması nedeniyle takımdan gönderilmiştir. Sonra ise kendi şehri olan Macon takımının alt yapısının yolunu tutmuştur.

Daha sonrasında Real Sociedad Grizmann'ı deneme antrenmanına davet etmiştir. 1 Haftalık bir süreçten sonra Grizmann'ı kadrosuna katmak istemişlerdir. Grizmann'ın hayatına gelecek olursak, Griezmann Mâcon'da doğdu. Babası Alain, bir belediye meclisi üyesiydi ve Alsas kökenli olduğu için soyadı Almancadır.

Annesi Isabelle, eski bir hastane temizleyicisi ve Portekiz kökenli biridir. Annesinin babası Amaro Lopes, 1957 yılında inşaatlarda çalışmak üzere Fransa'ya geldiğinde Isabelle doğdu ve torunu bir bebek iken 1992 yılında vefat etmiştir. Griezmann çocukken, sık sık Paços de Ferreira'ya yaptığı gezilerde tatilini geçirdi.

2005 yılında, Montpellier'de deneme sırasında Real Sociedad'a karşı oynanan dostluk maçında forma giydi. Maçın ardından, Real Sociedad kulübünün yetkilileri Griezmann'a bir haftalık denemeye aldılar. Kulüp daha sonra ailesi ile temasa geçti ve oyuncu ile gençlik sözleşmesi imzaladı. Griezmann'ın ailesi başlangıçta İspanya'ya taşınmak için isteksiz oldular fakat bir zaman sonra kabul ettiler.

Real Sociedad

Kulübün alt yapısında 4 yıl geçirdi. 2009-10 sezonu öncesinde teknik direktör Martín Lasarte tarafından A takıma alındı. 2 Eylül 2009 tarihinde, Copa del Rey'de mücadele eden Rayo Vallecano ile karşılaştılar. Maçın 77.dakikasında oyuna girdi fakat maç 2-0 mağlubiyet ile sonuçlandı. Dört gün sonra Real Murcia ile yapılan maçta forma giydi ve kariyerinin ilk lig formasını giymiş oldu. Maç 0-0 berabere sonuçlandı. 27 Eylül'de Huesca'ya karşı gol atarak kariyerinin ilk profesyonel golünü atmış oldu. İki hafta sonra Salamanca karşısında da gol attı ve maç 2-0 galibiyet ile sonuçlandı.

8 Nisan 2010 tarihinde, Griezmann Real Sociedad ile ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı. Sözleşme 2015 yılına kadar sürecek ve sözleşmede ayrıca 30 Milyon Euro serbest kalma maddesi bulunmaktadır. Sözleşme imzalamadan önce Manchester United, Arsenal, Lyon, Saint-Étienne, Auxerre gibi takımların ilgisini çekmeyi başardı.

Atlético Madrid

28.07.2014 tarihinde Atlético Madrid'in resmi internet sitesinde, profesyonel oyuncu Griezmann'ı transfer ettiklerini duyurdu. Transfer ücreti olarak Real Sociedad'a 30.000.000€ ödediğini açıkladı. İlk maçına Supercopa de España'da Real Madrid CF karşısında 57. dakikada dahil olmuştur. İlk golünü ise UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçında Olimpiakos'a atmıştır.

Millî Takım Kariyeri

23 Şubat 2010 tarihinde, Real Sociedad'da geçirdiği başarılı sezonlardan sonra Ukrayna'ya karşı oynanılacak olan U-19 maçı için Fransa kadrosuna çağrıldı. 2 Mart günü, Ukrayna karşısında forma giyerek ilk kez U-19 forması giymiş oldu. Maç 0-0 beraberlik ile sonuçlandı.

7 Haziran 2010 tarihinde, 2010 UEFA Avrupa U-19 Futbol Şampiyonası için 18 kişilik Fransa kadrosuna seçildi.

28 Eylül 2010 tarihinde, Portekiz ve Juventus ile oynanılacak olan dostluk maçına da çağrıldı. Fakat sakatlığından dolayı son anda kadrodan çıkartıldı. Ertesi ay, Rusya'ya karşı oynatılacak dostluk maçı için Gabriel Obertan tarafından Fransa 21 yaş altı millî futbol takımına çağrıldı.

9 Şubat 2011 tarihinde İngiltere ile oynanılan maçta U20 Fransa adına ilk kez forma giymiş oldu. 10 Haziran 2011 tarihinde, U-20 FIFA Dünya Kupası için 21 kişilik kadroya dahil edildi.

2012 Kasım ayında, Griezmann'ın disiplinsiz hareketlerinden dolayı 31 Aralık 2013 tarihine kadar millî forması askıya alındı.

10 Haziran 2016 tarihinde başlayan Fransa'nın ev sahipliği yaptığı turnuvada 6 gol atarak gol kralı olmuştur ve finalde Portekiz'e yenilerek turnuvaya veda etmiştir

14 Haziran 2018 tarihinde başlayan ve Rusya'nın ev sahipliğini yaptığı 2018 FIFA Dünya Kupasında Fransa millî futbol takımında oynamıştır. Toplamda 4 gol ve 2 asistle turnuvayı şampiyonlukla bitirmiştir.