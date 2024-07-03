Anthony Nwakaeme: Burada oynamayı özledim!

Trabzonspor'un tekrardan kadrosuna kattığı Nwakaeme, yeni sezon hazırlıkları 2. etap çalışmaları kapsamında Macaristan'ın Szeged kentinde çalışmalarını sürdüren bordo-mavili takımın antrenmanı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Nijeryalı oyuncu, geldiği günden bu yana sürecin iyi geçtiğini belirterek, "Oyuncu arkadaşlarımla tanıştım, yeni katılanlar var. 2-3 arkadaşla daha önce oynamıştım, tanıyordum. Tanımadığım arkadaşlarımla dünkü idmanda tanışma fırsatım oldu. Gayet güzel geçti süreç." şeklinde konuştu.

Forma giydiği mevkide Trezeguet, Orsic gibi oyuncuların olmasını da değerlendiren Nwakaeme, "Böylesine rekabetler takımlar için faydalı olan, takıma katkı sağlayan rekabetler. Trezeguet, Orsic ve ben burada oynayabilecek kalitesini göstermiş oyuncularız. Rekabeti kendi açımızdan değil takım açısından değerlendiriyoruz. Trabzonspor'a artı sağlamak katkı sağlamak için bu rekabet olacak. Kendi rekabetimizden ziyade Trabzonspor'a katkı sağlayacak bir rekabet olarak görüyorum." ifadesini kullandı.

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"KENDİMİ AYNI DEĞERLENDİRİYORUM"

Nwakaeme, daha önce forma giydiği Suudi Arabistan takımı ile Trabzonspor arasında farkın bulunduğunu anlatarak, şöyle devam etti:

"Ben nereye gidersem gideyim futbolu sadece futbol olarak görüyorum. Burası ile orası arasında şöyle fark var. Trabzonspor'dan ayrıldığımda şampiyon olan takımdan ayrılmıştım topa hükmeden, hakimeyet olan takımdan oraya gittim. Ülkenin en iyi takımlarından biri değildi. Savunma defans ağırlıklı oynayan takımdı, santrfor oynadığım için biraz farklı tarzdı. Ordaki hocalarıma başkanıma orda geçirdiğim süreç için teşekkür ediyorum. Futbol açısından böyle fark vardı. Fark olarak bunu görüyorum. Kendimi gittiğim dönemle aynı olarak değerlendiriyorum."

Ne zaman hazır olacağına ilişkin bir soruya Nwakaeme, "Hazır olmak için tam tarih vermek kolay değil. Gün gün bakıp kontrol edeceğiz durumu. Böyle durumlarda hocalarımızla, kendi vücudunuzla konuşursunuz. Gün gün bakıyorum. Bugün takımla başlayıp nasıl gideceğine bakacağız. Hocalarla görüşüp ne zaman hazır olacağımızı değerlendireceğiz." şeklinde yanıt verdi.

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Nwakaeme, Trabzonspor'un şampiyonluk şansına ilişkin de "Herkes şampiyon olmak ister. Herkes bunun için mücadele eder. Ben de yine şampiyon olmak isterim. 10 kez daha arka arkaya şampiyon olmak isterim. Fırsat olursa iki elimle bunu kucaklamak isterim. Hiçbir şey imkansız değil. Herkesin hedefi şampiyonluk." diye konuştu.