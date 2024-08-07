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        Haberler Bilgi Spor Anthony Ammirati neden elendi? Anthony Ammirati kimdir, kaç yaşında, nereli?

        Anthony Ammirati neden elendi? Anthony Ammirati kimdir, kaç yaşında, nereli?

        Anthony Ammirati günün aranan isimleri arasında yer aldı. Olimpiyatlara ev sahipliği yapan Fransa'yı temsil eden sporculardan biri olan Anthony Ammirati atlama denemesi yapmıştı.Peki Anthony Ammirati neden elendi? Anthony Ammirati kimdir, kaç yaşında, nereli?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.08.2024 - 16:31 Güncelleme: 07.08.2024 - 16:40
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        • 1

          Olimpiyatlarda dikkat çeken isimlerden biri olan Anthony Ammirati elendi. Ammirati'nin bu görüntüsü dünya genelinde milyonlarca kez paylaşılarak ünlü olmasına neden oldu. İşte Anthony Ammirati hakkında detaylar

        • 2

          ANTHONY AMMİRATİ NEDEN ELENDİ?

          Fransa'yı sırıkla atlama dalında temsil eden Anthony Ammirati atlama denemesinin başarısız olması sonucunda elendi. Elenmesini bu kadar gündeme taşıyan konu ise çarpraz direğe penisinin takılması sonucunda elenmesi oldu.

        • 3

          ANTHONY AMMIRATI KİMDİR?

          Anthony Ammirati 16 Temmuz 2003 doğumlu sırıkla atlamada uzmanlaşmış bir Fransız atlettir. 2022'de Dünya Atletizm U20 Şampiyonası'nda altın madalya kazanmıştır.

          Haziran 2021'de Salon-de-Provence'ta 5,72 m ile 20 yaş altı kategorisinde yeni bir ulusal rekor kırdı. Sonraki ay, Tallinn'deki U20 Avrupa Şampiyonası'nda 5,64 m'lik atlayışıyla altın madalya kazandı.

          Cali'deki U20 dünya şampiyonası sırasında, ikinci denemesinde 5.65m'lik bir atlayışla dünya şampiyonu oldu. Daha sonra kişisel en iyi derecesini 5.75m ile geliştirdi. 31 Ağustos 2022'de, Sankt-Wendel'de 5.81m'lik bir atlayışla Fransız gençler sırıkla atlama rekorunu üçüncü kez kırdı. 2018'de 6.05m'lik atlayış yapan Armand Duplantis'in ardından kategori tarihinde ikinci performans gösteren kişi oldu.

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