Türk mutfağının sevilen lezzetlerinden Antep lahmacununu evde hazırlayabilir, sevdiklerinize ikram edebilirsiniz. Gaziantep lahmacun tarifi damaklarda lezzeti uzun süre kalacak çok iyi bir tariftir. Gaziantep lahmacun yaparken içerisine koyduğumuz isot, diğer lahmacunlardan farklı bir lezzet elde etmenizi sağlar.

Antep Lahmacun Malzemeler:

Hamuru İçin;

ANTEP FINDIK LAHMACUN YAPILIŞI

Afiyet olsun.

Püf Noktası:

İç harcınız koyu olursa yarım çay bardağı su ekleyerek harcı açabilirsiniz

Dilediğiniz yeşillikle servis edebilirsiniz.