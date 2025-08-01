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        Haberler Spor Futbol Ante Rebic resmen Hajduk Split'te! - Futbol Haberleri

        Ante Rebic resmen Hajduk Split'te!

        Lecce ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan Ante Rebic, ülkesinin takımlarından Hajduk Split'e transfer oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.08.2025 - 09:34 Güncelleme: 01.08.2025 - 09:34
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        Ante Rebic ülkesine döndü!
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        Bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen Ante Rebic'in yeni takımı belli oldu.

        Serie A ekiplerinden Lecce ile sözleşmesi biten 31 yaşındaki futbolcu, Hırvatistan temsilcisi Hajduk Split'le anlaştı ve 1 yıllık sözleşme imzaladı.

        Rebic geçtiğimiz sezon 28 maçta 1 gollük katkı sağladı ve 822 dakika sahada kaldı.

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