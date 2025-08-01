Ante Rebic resmen Hajduk Split'te!
Lecce ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan Ante Rebic, ülkesinin takımlarından Hajduk Split'e transfer oldu.
Giriş: 01.08.2025 - 09:34 Güncelleme: 01.08.2025 - 09:34
Bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen Ante Rebic'in yeni takımı belli oldu.
Serie A ekiplerinden Lecce ile sözleşmesi biten 31 yaşındaki futbolcu, Hırvatistan temsilcisi Hajduk Split'le anlaştı ve 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Rebic geçtiğimiz sezon 28 maçta 1 gollük katkı sağladı ve 822 dakika sahada kaldı.
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