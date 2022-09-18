Maçın hakemi Ali Palabıyık, ilk yarıda 8. dakikada Soner Aydoğdu'ya, 39. dakikada ise Yaroslav Rakitskiy'ye kırmızı kart gösterdi. 1-0 geride olan Antalyaspor'da Teknik Direktör Nuri Şahin, gol yollarında yaşanan sıkıntıyı aşmak için sezon başında takıma katılan Shoya Nakajima'yı 59. dakikada oyuna sürdü.

VAR UYARISIYLA KIRMIZI KART Takımına gol yollarında katkı sağlaması beklenen Shoya Nakajima, 61. dakikada rakibine yaptığı faul sonrası hakem Ali Palabıyık'tan sarı kart gördü. Ancak Video Yardımcı Hakem (VAR) uyarısı sonrası pozisyonu tekrar izleyen Ali Palabıyık, sarı kartı iptal ederek 28 yaşındaki ofansif oyun kurucuya kırmızı kart gösterdi. Antalyaspor formasını ilk olarak Kayserispor maçının son 8 dakikasında giyen Shoya Nakajima, Adana Demirspor maçında ise oyuna girdikten iki dakika sonra kırmızı kart görmüş oldu.

ANNESİ GÖZYAŞLARINI TUTAMADI Nakajima Süper Lig kariyerinde gördüğü ilk kırmızı kart sonrası büyük şok yaşarken, maçı tribünden takip eden annesi ve aile fertlerinin üzüntüleri ekrana yansıdı. Nakajima'nın annesi gözyaşlarına hakim olamadı.