Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'a 2-1 mağlup oldu.
Bordo-mavililer 24. dakikada Cornelius'un attığı golle 1-0 öne geçti. 33. dakikada Antalyaspor penaltı kazandı. Hakem Zorbay Küçük, Doğukan Sinik'in şutunda Edgar'ın ceza sahasında topa elle müdahale ettiğine karar vererek beyaz noktayı işaret etti. 34'te penaltı vuruşunu gole çeviren Fredy skora denge getirdi: 1-1. İlk 45 dakika bu sonuçla sona erdi. Mücadelenin 73. dakikasında Trabzonspor, Dorukhan'ın kendi kalesine attığı golle maçta 2-1 geriye düştü.
Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve bordo-mavililer ligdeki ilk yenilgisini Akdeniz'de aldı: 1-2.
27 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ SONA ERDİ
Antalyaspor'a 2-1 yenilen Trabzonspor'un 27 maçlık yenilmezlik serisi de sona erdi. Bordo-mavililer, Abdullah Avcı yönetiminde geçen sezonun 29. haftasında Alanyaspor'a sahasında 3-1 mağlup olduktan sonra oynadığı 27 maçta (16 galibiyet, 11 beraberlik) mağlup olmamıştı.
Öte yandan 39 puanla liderliğini sürdüren bordo-mavililer, 412 gün sonra dış sahada yenildi. Karadeniz ekibi, dış sahada oynadığı son 25 maçta 15 galibiyet, 10 beraberlik elde etmişti.
Stat: Antalya
Hakemler: Zorbay Küçük, Cevdet Kömürcüoğlu, Mehmet Emin Tuğral
Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Veysel Sarı, Naldo, Kudriashov, Bünyamin Balcı, Fredy (Dk. 90+3 Bahadır Öztürk), Poli, Güray Vural, Ghacha (Dk. 89 Floranus), Doğukan Sinik (Dk. 78 Eren Albayrak), Mukairu (Dk. 90+3 Wright)
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Dorukhan Toköz, Hugo, Edgar, Peres, Berat Özdemir (Dk. 79 Koita), Hamsik, Djaniny, Bakasetas, Nwakaeme (Dk. 28 Yusuf Sarı), Cornelius (Dk. 69 Siopis)
Goller: Dk. 24 Cornelius (Trabzonspor), Dk. 34 Fredy (Penaltıdan) (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 73 Dorukhan Toköz (Kendi kalesine)
Sarı kart: Dk. 33 Edgar, Dk. 70 Peres, Dk. 80 Koita, Dk. 89 Djaniny (Trabzonspor), Dk. 83 Fredy (Fraport TAV Antalyaspor)
ÖNEMLİ DAKİKALAR
2. dakikada Doğukan Sinik'in ceza sahası sağ çaprazdan vuruşunda Trabzonspor savunması meşin yuvarlağı kale önünden uzaklaştırdı.
5. dakikada Ghacha'nın sağ kanattan pasında ceza sahasında topla buluşan Doğukan Sinik'in şutunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
17. dakikada Hamsik'in ceza yayı önünden sert şutunda kaleci Boffin, soluna uzanarak topu kornere çeldi.
23. dakikada Nwakaeme'nin ceza alanı sol çaprazdan şutu Antalyaspor savunmasına çarpıp kornere çıktı.
24. dakikada Trabzonspor öne geçti. Hamsik'in sol köşeden kullandığı kornerden gelen topa ceza sahasında iyi yükselen Hugo kafayı vurdu. Kaleci Boffin'den sağ bacağına çarpıp dönen topu önünde bulan Cornelius, meşin yuvarlağı kalecinin sağından ağlarla buluşturdu: 0-1.
33. dakikada Antalyaspor penaltı kazandı. Hakem Zorbay Küçük, Doğukan Sinik'in şutunda Edgar'ın ceza sahasında topa elle müdahale ettiğine karar vererek penaltı noktasını işaret etti.
34. dakikada penaltı atışını kullanan Fredy, topu kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan filelere gönderdi: 1-1.
50. dakikada Djaniny'in ceza alanı sağ çaprazdan şutunda meşin yuvarlak üstten dışarıya çıktı.
55. dakikada Doğukan Sinik'in şutunda kaleci Uğurcan Çakır gole izin vermedi.
60. dakikada Doğukan Sinik'in sağ köşeden kullandığı kornerle ceza alanına gönderdiği ortaya iyi yükselen Mukairu'nun kafayla şutunda, kaleci Uğurcan Çakır sağına uzanarak golü engelledi.
73. dakikada Antalyaspor öne geçti. Güray Vural'ın ceza sahası sol çaprazdan şutunda, ön kale direği önündeki Dorukhan Toköz ters vuruşla topu kendi kalesine gönderdi: 2-1.
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