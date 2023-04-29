Fatih Karagümrük ve Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Mücadelede gol perdesi 21. dakikada açıldı: Veysel Sarı'nın pasında Doğukan Sinik, Antalyaspor'u 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

İlk 45 dakikada iki takım da girdiği pozisyonları değerlendiremeyince Antalyaspor devrede soyunma odasına 1-0 önde gitti.

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Fatih Karagümrük maçın ikinci yarısında da topa sahip olsa da rakip savunmayı açmakta epey zorlandı. Antalyaspor savunması, rakibine geçit vermeyince maçı da 1-0 kazanmayı başardı.